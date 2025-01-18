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Şaşırtan Veda: ATV'nin Sevilen Dizisi Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık

Şaşırtan Veda: ATV'nin Sevilen Dizisi Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık

Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.01.2025 - 12:03

6 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, reytinglerinde en ufak bir azalma olmadan istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizide ayrılıklar peş peşe yaşanırken Birsen Altuntaş, yeni bir haber yayınladı. Altuntaş'ın haberine göre diziye 6. sezonda dahil olan önemli bir karakter, kadrodan ayrılıyor. İşte detaylar...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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atv ekranlarında tam 6 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman, sadık kitlesini kaybetmeden enfes bir reyting performansı sergilemeye devam ediyor.

atv ekranlarında tam 6 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman, sadık kitlesini kaybetmeden enfes bir reyting performansı sergilemeye devam ediyor.

Burak Özçivit ve Özge Törer'in başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda sık sık değişiklikler yaşanırken hatırlarsanız peş peşe ayrılık haberleri yayınlanmıştı.

Burak Özçivit ve Özge Törer'in başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda sık sık değişiklikler yaşanırken hatırlarsanız peş peşe ayrılık haberleri yayınlanmıştı.

Söz konusu ayrılık haberlerinden bir tane de Birsen Altuntaş'tan geldi.

Söz konusu ayrılık haberlerinden bir tane de Birsen Altuntaş'tan geldi.

Altuntaş'ın haberine göre 6. sezonda diziye Bizans Komutanı Lukas olarak dahil olan Özgür Çevik, diziden ayrılıyor.

Altuntaş'ın haberine göre 6. sezonda diziye Bizans Komutanı Lukas olarak dahil olan Özgür Çevik, diziden ayrılıyor.

Çevik'in diziden nasıl bir hikâyeyle ayrılacağı henüz belli olmazken gidişiyle beraber kadroya iki yeni oyuncu dahil olacak.

Çevik'in diziden nasıl bir hikâyeyle ayrılacağı henüz belli olmazken gidişiyle beraber kadroya iki yeni oyuncu dahil olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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