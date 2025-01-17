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Yok Böyle Spoiler! Kızılcık Şerbeti'ndeki Firaz ve Nursema Öpüşmesi İfşa Oldu

Yok Böyle Spoiler! Kızılcık Şerbeti'ndeki Firaz ve Nursema Öpüşmesi İfşa Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.01.2025 - 22:49

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, yaptığı paylaşımla çok önemli bir sahneyi ifşaladı. Senaryoyla fotoğraf paylaşan Civelek, Firaz'ın Nursema'ya açıldığı ve onu öptüğü sahneyi alenen gösterdi. Söz konusu ifşa sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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Kızılcık Şerbeti'ne 3. sezonda dahil olan Firaz karakteri bu sezonun favorisi oldu.

Kızılcık Şerbeti'ne 3. sezonda dahil olan Firaz karakteri bu sezonun favorisi oldu.

Zamanla Nursema'ya abayı yakan Firaz'ın aşık halleri Şerbo seyircisinin gönlünü çalarken ikili hakkında beklenmedik bir spoiler geldi.

Zamanla Nursema'ya abayı yakan Firaz'ın aşık halleri Şerbo seyircisinin gönlünü çalarken ikili hakkında beklenmedik bir spoiler geldi.

Dizide Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, Instagram hesabından Kızılcık Şerbeti senaryosuyla bir paylaşım yaptı. Senaryoyu ters çevirip okuyan zehir hafiye Şerbo seyircisi şoke eden gerçekle yüzleşti.

Dizide Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, Instagram hesabından Kızılcık Şerbeti senaryosuyla bir paylaşım yaptı. Senaryoyu ters çevirip okuyan zehir hafiye Şerbo seyircisi şoke eden gerçekle yüzleşti.

Senaryoda yazana göre Firaz, Nursema'yı öperek aşkını ilan ediyor.

Senaryoda yazana göre Firaz, Nursema'yı öperek aşkını ilan ediyor.

Senaryonun ilk sayfasında bu detayların yer alması bölüm sonunda söz konusu sahnenin yaşanabileceği ihtimalini arttırdı. Bakalım bu öpüşmeyi hangi bölümde izleyeceğiz?

Senaryonun ilk sayfasında bu detayların yer alması bölüm sonunda söz konusu sahnenin yaşanabileceği ihtimalini arttırdı. Bakalım bu öpüşmeyi hangi bölümde izleyeceğiz?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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