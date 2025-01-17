Kesin Bilgi Yayalım! Kızılcık Şerbeti Nilay Ölümden Döndü
Kesin Bilgi Yayalım! Kızılcık Şerbeti Nilay Ölümden Döndü
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, Nilay karakterinin ölümün eşiğine gelmesiyle büyük heyecan yaratmıştı. Son bölümde hayatını kaybeden Nilay, yeni bölümde kalp masajıyla kurtarıldı. Söz konusu gelişmeyle Nilay'ın ölmeyeceği kesinleşti.
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Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'nde son haftalarda en büyük gündem Nilay'ın ölüp ölmeyeceğiydi.
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Görkem'in çıkardığı büyük yangında ağır yara alan Nilay'ın akıbeti haftalardır merak edilirken son bölümde Nilay'ın öldüğü işlenmişti.
Annesi Sevtap'ın gözyaşları içinde "Gitti kızım" dediği anlar Şerbo izleyicisini üzüntüye boğarken yeni bölümde Nilay'dan güzel haberi aldık.
Yeni bölümde kalp masajıyla hayata dönen Nilay ölümden dönerken ayrıca kendisini 1 hafta aranın ardından ekranda gördük.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Ya ne olacaktı, ne zamandan beri bu ülkede torpilliler öldü, ölen hep gariban,emekli,işçi........
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