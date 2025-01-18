Diskalifiye Ettirecek Hareket! Survivor'da Almeda, Adilhan'ın Üzerine Yürüdü
Diskalifiye Ettirecek Hareket! Survivor'da Almeda, Adilhan'ın Üzerine Yürüdü
Survivor 2025'in açık ara en olaylı yarışmacısı Almeda, yeni bölüm fragmanında sözlü tartışmadan fiziksel kavgaya geçiş yaptı. Adilhan'la tartışan Almeda, elini Adilhan'ın boğazına dolayıp onu ittirdi. O anlar sonrasında kameralar karardı. Almeda'nın bu hareketinin diskalifiye getirip getirmeyeceği ise merak konusu oldu.
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Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Almeda, bu sezonun en olaylı ismi!
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Henüz yedeklerdeyken bile tartışma çıkarıp yedek listesinden çıkarılan Almeda, aşırı istekli ve başarılı olmasıyla ana kadroya girmeyi başarmıştı.
Neredeyse her bölüm birkaç yarışmacıyla tartışma yaşayan Almeda, yeni bölüm fragmanında Adilhan'ın üzerine yürüdü.
Adilhan'a "Sana ne oluyor?" diyen Almeda, yarışmacının üzerine yürürken eliyle boğazını kavrayıp ittirdi. Söz konusu arbede sırasında kamera kararırken Almeda'nın bu hareketi beraberinde diskalifiyeyi de getirebilir.
İşte o anlar:
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Sizce Almeda bu hareketten sonra diskalifiye olur mu?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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