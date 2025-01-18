onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Diskalifiye Ettirecek Hareket! Survivor'da Almeda, Adilhan'ın Üzerine Yürüdü

Diskalifiye Ettirecek Hareket! Survivor'da Almeda, Adilhan'ın Üzerine Yürüdü

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.01.2025 - 08:01

Survivor 2025'in açık ara en olaylı yarışmacısı Almeda, yeni bölüm fragmanında sözlü tartışmadan fiziksel kavgaya geçiş yaptı. Adilhan'la tartışan Almeda, elini Adilhan'ın boğazına dolayıp onu ittirdi. O anlar sonrasında kameralar karardı. Almeda'nın bu hareketinin diskalifiye getirip getirmeyeceği ise merak konusu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Almeda, bu sezonun en olaylı ismi!

Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Almeda, bu sezonun en olaylı ismi!

Henüz yedeklerdeyken bile tartışma çıkarıp yedek listesinden çıkarılan Almeda, aşırı istekli ve başarılı olmasıyla ana kadroya girmeyi başarmıştı.

Henüz yedeklerdeyken bile tartışma çıkarıp yedek listesinden çıkarılan Almeda, aşırı istekli ve başarılı olmasıyla ana kadroya girmeyi başarmıştı.

Neredeyse her bölüm birkaç yarışmacıyla tartışma yaşayan Almeda, yeni bölüm fragmanında Adilhan'ın üzerine yürüdü.

Neredeyse her bölüm birkaç yarışmacıyla tartışma yaşayan Almeda, yeni bölüm fragmanında Adilhan'ın üzerine yürüdü.

Adilhan'a "Sana ne oluyor?" diyen Almeda, yarışmacının üzerine yürürken eliyle boğazını kavrayıp ittirdi. Söz konusu arbede sırasında kamera kararırken Almeda'nın bu hareketi beraberinde diskalifiyeyi de getirebilir.

Adilhan'a "Sana ne oluyor?" diyen Almeda, yarışmacının üzerine yürürken eliyle boğazını kavrayıp ittirdi. Söz konusu arbede sırasında kamera kararırken Almeda'nın bu hareketi beraberinde diskalifiyeyi de getirebilir.

İşte o anlar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sizce Almeda bu hareketten sonra diskalifiye olur mu?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın