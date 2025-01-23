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Siyah Kalp Dizisinin Stil Danışmanı Feray Kanpolat ve Kızı, Kartalkaya'daki Otel Faciasında Hayatını Kaybetti

Siyah Kalp Dizisinin Stil Danışmanı Feray Kanpolat ve Kızı, Kartalkaya'daki Otel Faciasında Hayatını Kaybetti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.01.2025 - 10:03 Son Güncelleme: 23.01.2025 - 10:24

Bolu, Kartalkaya'daki otel faciası sonrasında hayatını kaybeden isimler açıklanmaya başladı. Siyah Kalp dizisinin yapımcısı Tims&B, dizide stil danışmanlığı yapan Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ın vefat ettiğini açıkladı. Yapım şirketi bir başsağlığı metni yayınladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı sabah karşı 03.00 sularında çıkan yangın 78 can kaybına neden olmuştu.

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı sabah karşı 03.00 sularında çıkan yangın 78 can kaybına neden olmuştu.

Hayatını kaybedenlere yapılan DNA testiyle kimlikleri açıklanmaya başlarken Siyah Kalp dizisinin stil danışmanı ve kızının vefat ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybedenlere yapılan DNA testiyle kimlikleri açıklanmaya başlarken Siyah Kalp dizisinin stil danışmanı ve kızının vefat ettiği öğrenildi.

Siyah Kalp dizisinde stil danışmanlığı yapan modacı Feray Kanpolat ve 14 yaşındaki kızı Oya Kanpolat, yangın faciasında hayatını kaybedenler arasında yer alırken dizinin yapım şirketi Tims&B, başsağlığı metni yayınladı.

Siyah Kalp dizisinde stil danışmanlığı yapan modacı Feray Kanpolat ve 14 yaşındaki kızı Oya Kanpolat, yangın faciasında hayatını kaybedenler arasında yer alırken dizinin yapım şirketi Tims&B, başsağlığı metni yayınladı.

“Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın felaketinde birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımız Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume Feray Kanpolat, Oya Kanpolat ve yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı aileleri başta olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

“Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın felaketinde birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımız Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume Feray Kanpolat, Oya Kanpolat ve yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı aileleri başta olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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