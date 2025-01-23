Siyah Kalp Dizisinin Stil Danışmanı Feray Kanpolat ve Kızı, Kartalkaya'daki Otel Faciasında Hayatını Kaybetti
Siyah Kalp Dizisinin Stil Danışmanı Feray Kanpolat ve Kızı, Kartalkaya'daki Otel Faciasında Hayatını Kaybetti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı sabah karşı 03.00 sularında çıkan yangın 78 can kaybına neden olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatını kaybedenlere yapılan DNA testiyle kimlikleri açıklanmaya başlarken Siyah Kalp dizisinin stil danışmanı ve kızının vefat ettiği öğrenildi.
Siyah Kalp dizisinde stil danışmanlığı yapan modacı Feray Kanpolat ve 14 yaşındaki kızı Oya Kanpolat, yangın faciasında hayatını kaybedenler arasında yer alırken dizinin yapım şirketi Tims&B, başsağlığı metni yayınladı.
“Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın felaketinde birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımız Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume Feray Kanpolat, Oya Kanpolat ve yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı aileleri başta olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın