Hasret Kısa Sürdü: Yabani Ekibinden Yeni Dizi Geliyor!
Hasret Kısa Sürdü: Yabani Ekibinden Yeni Dizi Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Geçtiğimiz haftalarda final yapan Yabani dizisi sevenlerini üzmüştü. Özellikle dizide yer alan Alaz ve Asi karakterlerinin fanları dizinin bitmesini istemiyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi ekibi yeni bir projeye hazırlanıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW TV ekranlarında geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Yabani, özellikle ilk sezonun ilk bölümlerinde büyük bir başarı yakalamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon ortasında yayın hayatına başlayan Bahar, reytinglerde zirveyi görünce Yabani'nin yayın günü değişmişti.
Cumartesi gününe alınan Yabani bir daha istenen başarıyı sağlayamamış ve bunun sonunda da ikinci sezonunda ekranlara veda etmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ekibi iddialı bir dizi daha kaleme alıyor.
Senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı "Ben Leman" adlı dizide bir kadın ve gençlik draması olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın