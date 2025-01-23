Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hasret Kısa Sürdü: Yabani Ekibinden Yeni Dizi Geliyor!

Hasret Kısa Sürdü: Yabani Ekibinden Yeni Dizi Geliyor!

Yabani Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.01.2025 - 12:45

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Yabani dizisi sevenlerini üzmüştü. Özellikle dizide yer alan Alaz ve Asi karakterlerinin fanları dizinin bitmesini istemiyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi ekibi yeni bir projeye hazırlanıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW TV ekranlarında geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Yabani, özellikle ilk sezonun ilk bölümlerinde büyük bir başarı yakalamıştı.

NOW TV ekranlarında geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Yabani, özellikle ilk sezonun ilk bölümlerinde büyük bir başarı yakalamıştı.

Sezon ortasında yayın hayatına başlayan Bahar, reytinglerde zirveyi görünce Yabani'nin yayın günü değişmişti.

Sezon ortasında yayın hayatına başlayan Bahar, reytinglerde zirveyi görünce Yabani'nin yayın günü değişmişti.

Cumartesi gününe alınan Yabani bir daha istenen başarıyı sağlayamamış ve bunun sonunda da ikinci sezonunda ekranlara veda etmişti.

Cumartesi gününe alınan Yabani bir daha istenen başarıyı sağlayamamış ve bunun sonunda da ikinci sezonunda ekranlara veda etmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ekibi iddialı bir dizi daha kaleme alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ekibi iddialı bir dizi daha kaleme alıyor.

Senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı "Ben Leman" adlı dizide bir kadın ve gençlik draması olacak.

Senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı "Ben Leman" adlı dizide bir kadın ve gençlik draması olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın