Günlerdir Yok! Avukat Rahmi Özkan Müge Anlı'nın Programına Neden Çıkmıyor?

Müge Anlı ile tanıdığımız ve yorumlarını çok sevdiğimiz avukat Rahmi Özkan bir süredir ekranlarda yok. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen avukatı Rahmi Özkan neden programa çıkmıyor? Daha önce hastalığı nedeniyle bir ameliyat geçiren Özkan, herkesi merak ettirdi. Müge Anlı'daki Rahmi Hocaya ne oldu, işte yanıtı...