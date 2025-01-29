Günlerdir Yok! Avukat Rahmi Özkan Müge Anlı'nın Programına Neden Çıkmıyor?
Günlerdir Yok! Avukat Rahmi Özkan Müge Anlı'nın Programına Neden Çıkmıyor?
Müge Anlı ile tanıdığımız ve yorumlarını çok sevdiğimiz avukat Rahmi Özkan bir süredir ekranlarda yok. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen avukatı Rahmi Özkan neden programa çıkmıyor? Daha önce hastalığı nedeniyle bir ameliyat geçiren Özkan, herkesi merak ettirdi. Müge Anlı'daki Rahmi Hocaya ne oldu, işte yanıtı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen isimlerinden avukat Rahmi Özkan bir süredir yayına katılmıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı programından tanıdığımız avukat Rahmi Özkan’ın ekranda yer almaması, izleyicilerin merakını uyandırdı. Programın yıllardır değişmeyen yüzlerinden biri olan Özkan’ın neden yayında olmadığı sorusu gündeme geldi.
Canlı yayında konuya açıklık getiren Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın sağlık sorunları nedeniyle programa katılamadığını belirtti.
Anlı, ünlü avukatın tansiyon problemi yaşadığını ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ancak, Özkan’ın hastane odasından dahi programı takip ettiğini de sözlerine ekledi.
Müge Anlı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı bu açıklamanın ardından bu yana Rahmi Bey yayına hiç katılmadı. Sosyal medyada da herhangi bir paylaşım yapmadı. Biz de kendisine acil şifalar diliyoruz. Sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri sizlere haber vermeye devam edeceğiz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın