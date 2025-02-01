Firaz mı, İlhami mi? Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç Senaryoya Noktayı Koydu!
Firaz mı, İlhami mi? Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç Senaryoya Noktayı Koydu!
Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide Nursema karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ceren Karakoç, Saba Tümer’in programına konuk oldu ve dizinin geleceğine dair merak uyandıran açıklamalar yaptı.
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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema, İlhami (Fatih Gühan) ve Firaz (Batuhan Bozkurt) arasında kalmış durumda.
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Dizinin hayranları, Nursema’nın kiminle aşk yaşayacağını büyük bir merakla beklerken, Karakoç’un açıklamaları sosyal medyada gündem yarattı.
Saba Tümer’in “Senaryoya müdahale edemiyorsunuz ama ‘Şununla olsa daha iyi olur’ dediğin biri var mı?” sorusuna Karakoç, “Bunu söylemeyeyim ama gönlümden geçen biri var tabii ki. Daha doğrusu izleyicilerin yönlendirdiği, olmasını çok istediği biri var.” yanıtını verdi.
Saba Tümer, “Ben Firaz’ı istiyorum.” diyerek düşüncesini dile getirince, Karakoç “Önde gidiyor, herkes için öyle.” cevabını verdi.
Ceren Karakoç’un açıklamaları, Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümlerinde izleyicileri nasıl sürprizlerin beklediği konusunda büyük bir merak uyandırdı!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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