Firaz mı, İlhami mi? Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç Senaryoya Noktayı Koydu!

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide Nursema karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ceren Karakoç, Saba Tümer’in programına konuk oldu ve dizinin geleceğine dair merak uyandıran açıklamalar yaptı.