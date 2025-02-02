Kızıl Goncalar Dizisinin Naim Efendi'si Mert Turak İlk Yapımcılık Deneyimi Sonrası Birilerine Fena Taş Attı!

Now Tv'nin reyting rekortmeni dizilerden biri olan Kızıl Goncalar'da 'Naim Efendi' karakterine hayat veren oyuncu Mert Turak başarılı oyunculuğuyla sıkça adından söz ettiriyordu. Kendisi bu kez ilk yapımcılık denemiyle gündeme geldi.

Snob Magazin'in haberine göre; yapımcısı olduğu 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı' film hakkında konuşan Mert Turak, sinema sektöründeki bazı kişilere de büyük taşlar attı.

Kaynak: Snob Magazin