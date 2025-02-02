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Kızıl Goncalar Dizisinin Naim Efendi'si Mert Turak İlk Yapımcılık Deneyimi Sonrası Birilerine Fena Taş Attı!

Kızıl Goncalar Dizisinin Naim Efendi'si Mert Turak İlk Yapımcılık Deneyimi Sonrası Birilerine Fena Taş Attı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
02.02.2025 - 10:17

Now Tv'nin reyting rekortmeni dizilerden biri olan Kızıl Goncalar'da 'Naim Efendi' karakterine hayat veren oyuncu Mert Turak başarılı oyunculuğuyla sıkça adından söz ettiriyordu. Kendisi bu kez ilk yapımcılık denemiyle gündeme geldi. 

Snob Magazin'in haberine göre; yapımcısı olduğu 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı' film hakkında konuşan Mert Turak, sinema sektöründeki bazı kişilere de büyük taşlar attı. 

Kaynak: Snob Magazin

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İlk kez efsane dizi Yılan Hikayesi ile kamera karşısına geçen Mert Turak, o günden sonra pek çok dizi ve tiyatro oyunuyla karşımıza çıksa da "Mucize" filmiyle inanılmaz bir performans göstermişti.

İlk kez efsane dizi Yılan Hikayesi ile kamera karşısına geçen Mert Turak, o günden sonra pek çok dizi ve tiyatro oyunuyla karşımıza çıksa da "Mucize" filmiyle inanılmaz bir performans göstermişti.

Kuruluş Osman'la da dikkatleri üzerine çeken Turak, şimdilerde "Kızıl Goncalar" dizisinde hayat verdiği Naim Efendi karakteriyle yıldızını parlatıyor.

Kuruluş Osman'la da dikkatleri üzerine çeken Turak, şimdilerde "Kızıl Goncalar" dizisinde hayat verdiği Naim Efendi karakteriyle yıldızını parlatıyor.

Oyunculuğuyla geniş bir kitle tarafından sevilen Mert Turak kariyerinde farklı alanlara da yönlenerek yapımcılık da yapmaya başladı.

Oyunculuğuyla geniş bir kitle tarafından sevilen Mert Turak kariyerinde farklı alanlara da yönlenerek yapımcılık da yapmaya başladı.

TRT ortak yapımı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminin hem başrolü hem de yapımcısı olan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Snob Magazin tarafından görüntülendi.

TRT ortak yapımı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminin hem başrolü hem de yapımcısı olan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Snob Magazin tarafından görüntülendi.
cdnuploads.aa.com.tr

"Haldun Dormen gibi hocamla çalışmak keyifliydi. Fahriye Evcen, Engin Altan Düzyatan, Pelin Karahan, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya ve Keremcem'le çalışmak güzeldi" açıklamasında bulunan Turak'tan "Oyuncuyken her şey daha kolaydı" itirafı da geldi.

"Haldun Dormen gibi hocamla çalışmak keyifliydi. Fahriye Evcen, Engin Altan Düzyatan, Pelin Karahan, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya ve Keremcem'le çalışmak güzeldi" açıklamasında bulunan Turak'tan "Oyuncuyken her şey daha kolaydı" itirafı da geldi.

'Karavanda kahvemi içiyordum. Şimdi sabah sete gidip, her şeyle ilgilenmek, tatlı yorgunluktu. Arkadaşlarımı ağırlamak ve sohbet etmek keyifliydi. Kendi gücümüzle çektik. Ortaklarımız da var. Annem, 'Biz de mal satılmaz' derdi.'

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Mert Turak, "Gişede hüsrana uğrarım diye endişeniz oldu mu?" sorusuyla birilerine gönderme yapıp "İnsan yaptığı filmi herkese ulaştırabilsin. Adil bir yarış olmuyor. Bazı salonlarda yokuz. Kendi filmini öne çıkarmak isteyenler insanlar da vardı" dedi.

Mert Turak, "Gişede hüsrana uğrarım diye endişeniz oldu mu?" sorusuyla birilerine gönderme yapıp "İnsan yaptığı filmi herkese ulaştırabilsin. Adil bir yarış olmuyor. Bazı salonlarda yokuz. Kendi filmini öne çıkarmak isteyenler insanlar da vardı" dedi.

"Yakışıksız şeyler de oldu" ifadesini kullanan Mert Turak'ın "Erzurum'da film bozuldu diye insanları salondan çıkarmak, bazı AVM'lerde bizim afişleri arkaya koymalar. Ama doğru duvar yıkılmaz. Bundan 3-5 sene sonra hangi film hatırlanıyor hangisi hatırlanmıyor bakarız. İyi film yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah karşılığını bulacak" sözleri dikkat çekti.

"Yakışıksız şeyler de oldu" ifadesini kullanan Mert Turak'ın "Erzurum'da film bozuldu diye insanları salondan çıkarmak, bazı AVM'lerde bizim afişleri arkaya koymalar. Ama doğru duvar yıkılmaz. Bundan 3-5 sene sonra hangi film hatırlanıyor hangisi hatırlanmıyor bakarız. İyi film yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah karşılığını bulacak" sözleri dikkat çekti.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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