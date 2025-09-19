Güneşin Kızları'ndaki Ali Şimdi Gerçek Oldu: Ünlü Oyuncu Tolga Sarıtaş Baba Oldu!

Çiftin oğulları Ali, geçtiğimiz saatlerde dünyaya gözlerini açtı. 3 kilo 800 gram doğan minik Ali’nin ve annesi Zeynep Mayruk’un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan çifti oldu.

Biz de Sarıtaş ailesine kocaman bir “Allah bağışlasın” diyoruz. 🎉👶