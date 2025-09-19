onedio
Güneşin Kızları'ndaki Ali Şimdi Gerçek Oldu: Ünlü Oyuncu Tolga Sarıtaş Baba Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.09.2025 - 17:04

Teşkilat dizisinin başarılı oyuncusu Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz 2024 yılında Çeşme’de modacı Zeynep Mayruk ile dünyaevine girmişti. Çiftten kısa süre sonra çocuk müjdesi gelmiş ve Sarıtaş, oğullarına “Ali” adını vereceklerini büyük bir sevinçle duyurmuştu. Son olarak beklenen gün geldi ve çiftin oğulları dünyaya 'Merhaba' dedi. 

İşte detaylar...

Ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Tolga Sarıtaş’ı tanımayanınız yoktur.

Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan Sarıtaş, özellikle Güneşin Kızları dizisindeki “Ali” karakteriyle hafızalara kazındı. Hande Erçel ile aynı projede yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu, ardından Muhteşem Yüzyıl, Söz, Arıza ve Baba gibi büyük yapımlarda rol aldı. Her projede oyunculuk performansıyla övgü toplayan Sarıtaş, son dönemde ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde sergilediği performansla kariyerinin zirvesine çıktı.

Magazin dünyasında özel hayatıyla da yakından takip edilen oyuncu, geçtiğimiz yıl Haziran ayında uzun süredir aşk yaşadığı modacı Zeynep Mayruk ile Çeşme’de rüya gibi bir düğünle evlendi.

Düğün sonrası mutlu çiftin kısa sürede bebek müjdesi vermesi hayranlarını sevindirmişti. Hatta çiftin Zekeriyaköy’deki villalarında bebek odası hazırlığına başladıkları ve bu süreçte ev dekorasyonu için yaklaşık 1 milyon TL ayırdıkları iddia edilmişti.

Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz yaz tatilinde eşiyle birlikte yaptığı paylaşımlarda oğullarına “Ali” adını vereceklerini duyurmuştu. Bu isim seçimi tesadüf değildi elbette; Sarıtaş, kariyerinde büyük çıkış yaptığı Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı karakter olan “Ali” ismini çocuğuna verdi.

Çiftin oğulları Ali, geçtiğimiz saatlerde dünyaya gözlerini açtı. 3 kilo 800 gram doğan minik Ali’nin ve annesi Zeynep Mayruk’un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan çifti oldu.

Biz de Sarıtaş ailesine kocaman bir “Allah bağışlasın” diyoruz. 🎉👶

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
