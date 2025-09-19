Güneşin Kızları'ndaki Ali Şimdi Gerçek Oldu: Ünlü Oyuncu Tolga Sarıtaş Baba Oldu!
Teşkilat dizisinin başarılı oyuncusu Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz 2024 yılında Çeşme’de modacı Zeynep Mayruk ile dünyaevine girmişti. Çiftten kısa süre sonra çocuk müjdesi gelmiş ve Sarıtaş, oğullarına “Ali” adını vereceklerini büyük bir sevinçle duyurmuştu. Son olarak beklenen gün geldi ve çiftin oğulları dünyaya 'Merhaba' dedi.
Ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Tolga Sarıtaş’ı tanımayanınız yoktur.
Magazin dünyasında özel hayatıyla da yakından takip edilen oyuncu, geçtiğimiz yıl Haziran ayında uzun süredir aşk yaşadığı modacı Zeynep Mayruk ile Çeşme’de rüya gibi bir düğünle evlendi.
