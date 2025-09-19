onedio
Hudutsuz Sevda Oyuncusu Emre Bulut, Sahte Polis Rozetiyle Araç Kaçırdığı İddiasına Ateş Püskürdü!

Gülistan Başköy
19.09.2025 - 15:02

Hudutsuz Sevda, Sipahi ve Kış Güneşi gibi birçok diziden tanıdığımız oyuncu Emre Bulut’un adı şok bir suçlamaya karışmıştı. İddiaya göre Bulut, sahte polis rozeti gösterip 15 yıllık arkadaşının aracını “komiserim” diyerek almış ve günlerce geri getirmemişti. Hatta hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, gözaltına alındığı bile yazıldı. Ancak ünlü oyuncudan iddialara sert bir yalanlama geldi. “Bu haber, oyunculuk kariyerimi bitirme noktasına götürebilecek derecede ağır bir itham içermektedir. Benim hayatım boyunca kimsenin en küçük eşyasına dahi dokunmuşluğum yoktur” diyerek söylentilere noktayı koydu. 

İşte detaylar…

32 yaşındaki Emre Bulut, Hudutsuz Sevda, Sipahi ve Kış Güneşi gibi projelerdeki performansıyla adından söz ettirmişti.

Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Bulut, bu kez rol aldığı yapımlarla değil, hakkında ortaya atılan skandal iddialarla gündeme geldi.

Genç oyuncu iddiaya göre; Tokat’ta görev yapan hastane çalışanı arkadaşına komiser olduğunu söyleyip sahte polis rozeti göstererek Amasya’ya gitmek için geçici olarak aracını aldı. Daha sonra arkadaşı kendisine ulaşamayınca savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Bulut hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve hakim karşısına çıktı.

Tüm bu iddialar şok etkisi yaratırken oyuncudan bir açıklama bekleniyordu.

Sessizliğini bozan  Emre Bulut, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Oyuncu, “Güne bir gazetecilik faciasıyla uyandım. Bir gazeteci, en temel sorumluluğu olan haberi doğrulama görevini yerine getirmeden, belki de sadece bir isim benzerliğine dayanarak benim adımı, fotoğraflarımı böyle bir habere taşımıştır. Bu sorumsuzca yaklaşım yalnızca mesleki itibarımı değil, ailemin onurunu ve saygınlığını da hedef almıştır. Bu haber, oyunculuk kariyerimi bitirme noktasına götürebilecek derecede ağır bir itham içermektedir. Söz konusu haberlerde, sahte polis rozeti kullanarak araç aldığıma ve bu nedenle yargılandığıma dair iddialar yer almaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçek dışıdır. Öncelikle belirtmek isterim ki, hayatım boyunca ne Tokat'a ne de Amasya'ya gitmişliğim yoktur. Hiç kimseden araç istemedim, kimsenin malına da zarar vermedim. Polis rozeti taşıdığım, ya da kendimi polis olarak tanıttığım iddiası ise akıl almaz bir iftiradır. Hayatımda bugüne kadar üzerimde hiçbir şekilde polis rozeti bulundurmadım. Şunu açıkça belirtiyorum ki hakkımda ne bir soruşturma, ne de yargılandığım bir dava söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

“Gerçek dışı bu haberle kişilik haklarıma, şeref ve saygılınlığıma ağır bir saldırı yapılmış, onurum ve itibarım zedelenmiştir.” diyen Bulut, hakkındaki hiçbir soruşturma ya da dava olmadığının altını çizdi.

Oyuncu, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

“Haberi yayımlayan tüm medya kuruluşlarına karşı her türlü hukuki hakkımı kullanacağım. Basın özgürlüğü; yalan, iftira ve karalama içerikli haber yapma hakkı vermez. En basit araştırma yapılmadan ismimin bu tür bir olayla ilişkilendirilmesi ciddi bir gazetecilik faciasıdır. Haberi yapan tüm basın yayın kuruluşlarının bu açıklamamla birlikte, haber içeriğinin gerçek dışı olduğunu ve yapılacak bir düzeltme haberiyle kamuoyuna bildirilmesini rica ediyorum. Kamuoyundan ricam; sosyal medyada veya basında çıkan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesi, doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmamasıdır. Benim hayatım boyunca kimsenin en küçük eşyasına dahi dokunmuşluğum yoktur. Tekraren belirtmek isterim ki yapılan haber ile aile onurumu ve oyunculuk kariyerimi lekelemeye dönük bir içerik barındırdığından ötürü her türlü hukuki başvuru avukatlarımca gerçekleştirilecektir.”

