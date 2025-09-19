Hudutsuz Sevda Oyuncusu Emre Bulut, Sahte Polis Rozetiyle Araç Kaçırdığı İddiasına Ateş Püskürdü!

Sessizliğini bozan Emre Bulut, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Oyuncu, “Güne bir gazetecilik faciasıyla uyandım. Bir gazeteci, en temel sorumluluğu olan haberi doğrulama görevini yerine getirmeden, belki de sadece bir isim benzerliğine dayanarak benim adımı, fotoğraflarımı böyle bir habere taşımıştır. Bu sorumsuzca yaklaşım yalnızca mesleki itibarımı değil, ailemin onurunu ve saygınlığını da hedef almıştır. Bu haber, oyunculuk kariyerimi bitirme noktasına götürebilecek derecede ağır bir itham içermektedir. Söz konusu haberlerde, sahte polis rozeti kullanarak araç aldığıma ve bu nedenle yargılandığıma dair iddialar yer almaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçek dışıdır. Öncelikle belirtmek isterim ki, hayatım boyunca ne Tokat'a ne de Amasya'ya gitmişliğim yoktur. Hiç kimseden araç istemedim, kimsenin malına da zarar vermedim. Polis rozeti taşıdığım, ya da kendimi polis olarak tanıttığım iddiası ise akıl almaz bir iftiradır. Hayatımda bugüne kadar üzerimde hiçbir şekilde polis rozeti bulundurmadım. Şunu açıkça belirtiyorum ki hakkımda ne bir soruşturma, ne de yargılandığım bir dava söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

“Gerçek dışı bu haberle kişilik haklarıma, şeref ve saygılınlığıma ağır bir saldırı yapılmış, onurum ve itibarım zedelenmiştir.” diyen Bulut, hakkındaki hiçbir soruşturma ya da dava olmadığının altını çizdi.