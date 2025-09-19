onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sertifika Sahtekarlığı: Cemal Hünal Öğrencilerinden Öğrenince Şok Oldu!

Sertifika Sahtekarlığı: Cemal Hünal Öğrencilerinden Öğrenince Şok Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.09.2025 - 14:06

“Issız Adam”, “Sadakatsiz” ve “Romantik Komedi” projelerinden tanıdığımız ünlü oyuncu Cemal Hünal sahte sertifika olayıyla hayatının şokunu yaşadı. Halk TV'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre; Hünal’ın imzasını taklit ederek sahte belgeler düzenleyen bir oyunculuk ajansı, ünlü oyuncunun adını kullanarak öğrenci kaydı yaptı. Hünal, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Durumdan ise öğrencilerinin gönderdiği teşekkür mesajları sayesinde haberdar olduğunu açıkladı.

İşte olayın detayları…

Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/unlu-oyu...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye onu ilk kez 2008’de “Issız Adam” filmiyle tanıdı.

Türkiye onu ilk kez 2008’de “Issız Adam” filmiyle tanıdı.

Romantik bir hikayeyi, unutulmaz bir karakterle beyazperdeye taşıyan Cemal Hünal, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ardından “Romantik Komedi”, “Kırmızı Oda”, “Sadakatsizgibi projelerde yer alarak hem sinema hem de televizyon dünyasında adından söz ettirdi. Hünal, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Halk TV'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre; ünlü oyuncu, adını kullanarak öğrenci kaydı yapan ve imzasını taklit ederek sahte sertifika düzenleyen bir ajans hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukatı Iyaz Çimen ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade veren Hünal, yaşadığı şoku detaylarıyla anlattı.

Olayı ise tamamen tesadüfen öğrendi.

Olayı ise tamamen tesadüfen öğrendi.

Öğrencilerinden gelen teşekkür mesajları ve kendisine gönderilen sertifikalarla durumdan haberdar olan Hünal, “Hâlâ ben eğitim veriyormuşum gibi program satmaya devam ediyorlardı. Ama sahte imzayla sertifika dağıtmak bambaşka bir boyuta giriyor” dedi.

Sertifikalarda yer alan imzanın kendisine ait olmadığını vurgulayan oyuncu, ifadesinde şu sözlere yer verdi: “İki gün önce öğrencilerimin bana teşekkür mesajları ve sertifika göndermeleriyle adıma sahte imzalar içeren sertifikalar düzenlendiğini öğrendim. Bir örneğini dosyaya sunduğumuz sertifikada yer alan imza bana ait değildir. Ben bu şekilde bir belge imzalamadım. Ajans yetkilisi H. G.'ye ait mesajlaşma görüntülerini ayrıca dosyaya sunduk. Burada 'hocalar adına imza atmayın' ibaresi de yer almaktadır. Ben şikayetçi olduğum firmaya iki haftada bir olacak şekilde eğitim vermekteydim. Bu eğitim daha çok atölye içerikli olup, detaylı bir oyunculuk eğitimi değildir. Tahminimce bu belgeden onlarca düzenlenmiştir.”

Kendi sosyal medya hesabından da açıklama yapan Hünal, öğrencilerinden sahte belgeleri ulaştırmalarını istediğini, tüm belgeleri dosyaya sunacağını belirtti.

Kendi sosyal medya hesabından da açıklama yapan Hünal, öğrencilerinden sahte belgeleri ulaştırmalarını istediğini, tüm belgeleri dosyaya sunacağını belirtti.

“Benim adıma sahte imza atanlardan davacı ve şikayetçiyim” diyen Hünal’ın yaşadığı bu olay, sanat camiasında da şaşkınlık yarattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın