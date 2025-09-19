Sertifika Sahtekarlığı: Cemal Hünal Öğrencilerinden Öğrenince Şok Oldu!
“Issız Adam”, “Sadakatsiz” ve “Romantik Komedi” projelerinden tanıdığımız ünlü oyuncu Cemal Hünal sahte sertifika olayıyla hayatının şokunu yaşadı. Halk TV'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre; Hünal’ın imzasını taklit ederek sahte belgeler düzenleyen bir oyunculuk ajansı, ünlü oyuncunun adını kullanarak öğrenci kaydı yaptı. Hünal, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Durumdan ise öğrencilerinin gönderdiği teşekkür mesajları sayesinde haberdar olduğunu açıkladı.
İşte olayın detayları…
Türkiye onu ilk kez 2008’de “Issız Adam” filmiyle tanıdı.
Olayı ise tamamen tesadüfen öğrendi.
Kendi sosyal medya hesabından da açıklama yapan Hünal, öğrencilerinden sahte belgeleri ulaştırmalarını istediğini, tüm belgeleri dosyaya sunacağını belirtti.
