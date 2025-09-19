Sertifika Sahtekarlığı: Cemal Hünal Öğrencilerinden Öğrenince Şok Oldu!

Romantik bir hikayeyi, unutulmaz bir karakterle beyazperdeye taşıyan Cemal Hünal, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ardından “Romantik Komedi”, “Kırmızı Oda”, “Sadakatsiz” gibi projelerde yer alarak hem sinema hem de televizyon dünyasında adından söz ettirdi. Hünal, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Halk TV'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre; ünlü oyuncu, adını kullanarak öğrenci kaydı yapan ve imzasını taklit ederek sahte sertifika düzenleyen bir ajans hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukatı Iyaz Çimen ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade veren Hünal, yaşadığı şoku detaylarıyla anlattı.