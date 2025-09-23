Mabel Matiz'e Destek Verdi: "Perperişan" Soruşturmasına Aleyna Tilki Yorumu!
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, son günlerde adeta gündemin merkezine oturdu. “Perperişan” şarkısındaki sözler nedeniyle hakkında müstehcenlik soruşturması açılan Matiz, dün savcılığa ifade verdi. Yaklaşık bir saat süren ifadesinde suçlamaları reddeden sanatçı, şarkısında hiçbir suç unsuru olmadığını vurguladı. Ancak ifadenin ardından mahkeme Mabel Matiz hakkında adli kontrol kararı verdi ve yurt dışına çıkış yasağı koydu. Yaşananlara Aleyna Tilki’den gelen destek mesajı ise sosyal medyada çok konuşuldu.
Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısını duymayanınız kalmamıştır.
İşte bu sözler nedeniyle Mabel Matiz, hakkında açılan “müstehcenlik” soruşturması kapsamında polis eşliğinde savcılığa ifade verdi.
Yaklaşık bir saat süren savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan Matiz için adli kontrol kararı verildi.
Bu karar müzik dünyasında büyük yankı uyandırırken, destek mesajları da gecikmedi.
