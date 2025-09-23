Mabel Matiz'e Destek Verdi: "Perperişan" Soruşturmasına Aleyna Tilki Yorumu!

İfadesinde şarkının sözlerinin kendisine ait olduğunu kabul eden Matiz, hiçbir şekilde suç kastı bulunmadığını, sanatının amacının insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmak olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı, tartışmalı şarkının yalnızca 8 Eylül 2025’te bir konserde söylendiğini, daha sonra repertuvarına eklemediğini belirtti. Şarkıdaki “Cici Toybebe” ifadesinin sevdiğini anlatan masum bir söz olduğunu, “Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine” dizelerinin ise sadece “evine haber göndermek” anlamını taşıdığını açıkladı. Hatta geçmişte halk türkülerinde hassas gördüğü bazı ifadeleri değiştirdiğini örnek vererek bu konudaki duyarlılığını anlattı.