Mabel Matiz'e Destek Verdi: "Perperişan" Soruşturmasına Aleyna Tilki Yorumu!

Gülistan Başköy
23.09.2025 - 09:16

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, son günlerde adeta gündemin merkezine oturdu. “Perperişan” şarkısındaki sözler nedeniyle hakkında müstehcenlik soruşturması açılan Matiz, dün savcılığa ifade verdi. Yaklaşık bir saat süren ifadesinde suçlamaları reddeden sanatçı, şarkısında hiçbir suç unsuru olmadığını vurguladı. Ancak ifadenin ardından mahkeme Mabel Matiz hakkında adli kontrol kararı verdi ve yurt dışına çıkış yasağı koydu. Yaşananlara Aleyna Tilki’den gelen destek mesajı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte detaylar...

Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısını duymayanınız kalmamıştır.

İlk kez duyanlar için sözlerini şöyle bırakıyoruz:

'Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo' şeytan 'Üstüne atla da'

'Sal kuşu hanesine'

Yanıma yatmalı, beni de katmalı

Çiğnediği sakızın nanesine

Diyo' şeytan 'Üstüne atla da'

'Sal kuşu hanesine'

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar'

İşte bu sözler nedeniyle Mabel Matiz, hakkında açılan “müstehcenlik” soruşturması kapsamında polis eşliğinde savcılığa ifade verdi.

İfadesinde şarkının sözlerinin kendisine ait olduğunu kabul eden Matiz, hiçbir şekilde suç kastı bulunmadığını, sanatının amacının insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmak olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı, tartışmalı şarkının yalnızca 8 Eylül 2025’te bir konserde söylendiğini, daha sonra repertuvarına eklemediğini belirtti. Şarkıdaki “Cici Toybebe” ifadesinin sevdiğini anlatan masum bir söz olduğunu, “Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine” dizelerinin ise sadece “evine haber göndermek” anlamını taşıdığını açıkladı. Hatta geçmişte halk türkülerinde hassas gördüğü bazı ifadeleri değiştirdiğini örnek vererek bu konudaki duyarlılığını anlattı.

İfadesinin tamamına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Yaklaşık bir saat süren savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan Matiz için adli kontrol kararı verildi.

Ünlü şarkıcıya ayrıca yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Bu karar müzik dünyasında büyük yankı uyandırırken, destek mesajları da gecikmedi.

Genç popçu Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sanatın en güçlü tarafı, herkesin kendi deneyimine göre bir anlam çıkarabilmesi değil mi?” diyerek Mabel Matiz’e sahip çıktı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
