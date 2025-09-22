onedio
Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı: Mabel Matiz, "Üzerime Atılı Suçlamayı Kabul Etmiyorum" Dedi

Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı: Mabel Matiz, "Üzerime Atılı Suçlamayı Kabul Etmiyorum" Dedi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2025 - 16:51

Şarkıcı Mabel Matiz'in Perperişan şarkısı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Hakkında 'müstehcenlik' soruşturması başlatılan Mabel Matiz, ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gelmişti. Mabel Matiz'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Mabel Matiz, hakkında başlatılan 'müstehcenlik' soruşturması kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermek üzere çağrıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısı hakkında 'kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık' gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulunmuş, hem şarkı erişime engellenmiş hem de Mabel Matiz hakkında müstehcenlik soruşturması başlatılmıştı.

Adliyede görüntülenen Mabel Matiz'in ifadesi ortaya çıktı.

Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca yaklaşık 1 saat süren savcılık ifadesinde şunları söyledi:

'Perperişan isimli şarkının sözleri bana aittir. Bu şarkıyı bahse konu Instagram ve YouTube adresimden, benim rızamla ben ve ekibim yayınladık. Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmamaktadır. Ben bu şarkıyı sadece 8 Eylül 2025 tarihinde bir kez söyledim. Bu sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra hiçbir konserimde yer vermedim. Bir Fransız grup, bu şarkının bestesini hazırlayarak Türk Halk Müziği sözleriyle kendi albümleri için benden bir şarkı yazmamı istedi. Bunun üzerine bu şarkı yazıldı. Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yoktur. Diğer şarkılarımı hangi amaç için yazıyorsam bu şarkıyı da aynı amaçla yazdım. Müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirme yapmak değil, aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmaktır. Şarkımın içeriğinde geçen 'Cici Toybebe' sözleri, sevdiğinin sevdiği kişi için kullanılan, daha ham bir birey anlamında tercih edilmiştir. 'Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine' sözleriyle ise 'evine haber yollamak' anlamını kastettim. Amacım kesinlikle suç işlemek değildi. Bu şarkı 1,5 yıl önce kaydedilmiştir ve binlerce insan tarafından dinlenmiştir. Şarkıyı yazarken böyle bir etki yaratacağını tahmin etmedim. Eğer yayınlamadan önce dinlettiğim insanlardan bu yönde en ufak bir yorum duysaydım, şarkıyı hemen kaldırırdım. Bu konularda çok hassas bir insanım. Negatif duygular uyandıracağını düşündüğüm eserlerde gerekli inisiyatifi alıp müdahalede bulunuyor ve kelime değişikliklerine gidiyorum. Örneğin, 'Dam Üstüne Çul Serer' türküsünde yer alan 'Küçükten yar sevene cennete gönderseler' ibaresini 'Güzelden yar sevene cennete gönderseler' şeklinde değiştirerek konserlerimde söylüyorum. Bu konularda hassasiyetim yüksektir. Bu konsere ilişkin görüntüleri dosyaya sunacağım. Pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum'

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
