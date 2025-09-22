onedio
Mabel Matiz Çağlayan Adliyesi’nde! “Müstehcenlik” Soruşturması Başlatılan Mabel Matiz İfadeye Çağrıldı

Mabel Matiz Çağlayan Adliyesi'nde! "Müstehcenlik" Soruşturması Başlatılan Mabel Matiz İfadeye Çağrıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.09.2025 - 14:49

Şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 'Perperişan' isimli şarkısının sözleri nedeniyle hakkında 'müstehcenlik' soruşturması başlatılan Mabel Matiz, ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Mabel Matiz'in adliyedeki görüntüleri kameralara yansıdı.

Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı.

Mabel Matiz sahne adıyla bilinen Fatih Karaca’ya ‘Perperişan’ isimli şarkısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘müstehcenlik’ suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İfadeye çağrılan Mabel Matiz, Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

Perperişan şarkısı erişime engellenmiş, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Mabel Matiz’in ‘Perperişan’ isimli şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık’ gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı ise  Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na “müstehcenlik” kapsamında suç duyurusunda bulunmuştu.

Mabel Matiz'in Çağlayan Adliyesi'nden görüntüleri:

Yasaklanan şarkının sözlerine buradan ulaşabilirsiniz👇🏻

