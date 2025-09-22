Mabel Matiz Çağlayan Adliyesi’nde! “Müstehcenlik” Soruşturması Başlatılan Mabel Matiz İfadeye Çağrıldı
Şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 'Perperişan' isimli şarkısının sözleri nedeniyle hakkında 'müstehcenlik' soruşturması başlatılan Mabel Matiz, ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Mabel Matiz'in adliyedeki görüntüleri kameralara yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Perperişan şarkısı erişime engellenmiş, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.
Mabel Matiz'in Çağlayan Adliyesi'nden görüntüleri:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın