onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
PerPerişan Şarkısına Erişim Engeli Getirilen Şarkıcı Mabel Matiz Hakkında Suç Duyurusu

PerPerişan Şarkısına Erişim Engeli Getirilen Şarkıcı Mabel Matiz Hakkında Suç Duyurusu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2025 - 19:53 Son Güncelleme: 18.09.2025 - 20:05

Şarkıcı Mabel Matiz’in “Annem müstehcen buluyor” dediği yeni şarkısı Perperişan hakkında verilen erişim engeli kararı sonrasında yeni bir gelişme daha yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mabel Matiz’in Perperişan isimli şarkısına erişim engeli getirildi.

Mabel Matiz’in Perperişan isimli şarkısına erişim engeli getirildi.

Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcıları arasında yer alan Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi sonucunda erişime engellendi. EngelliWeb,  5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca şarkının YouTube, Spotify ve Apple Music gibi dijital platformlarda yasaklanmasına karar verildiğini belirtti. Şarkı, platformlar tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.

Şarkısına erişim engeli gelen Mabel Matiz’den açıklama:

Şarkısına erişim engeli gelen Mabel Matiz’den açıklama:

'Herkese selamlar, 

Sofrada bereket, sokakta selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken, 

başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka bir yerlere çekiliyor. Şaşkınlıkla izliyorum.

100’ü aşkın eserin söz yazarı olarak, ilk ve son kez, Perperişan şarkısı özelinde kafaları biraz netlemek gereğini görüyorum. Şarkılarım her zaman hayatın pek çok alanından ilham almış ve hayatın kendisini anlatmıştır. Benim yazım tarzımla ortaya çıkmış bir üründe herkes, her dinleyen, kendine ait, kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın ve edebiyatın çekici ve güzel yanı da budur zaten. 

Bu şarkı halk edebiyatı geleneğine öykünerek, metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor. 

Dinleyenlerimin son derece aşina olduğu muzip bir anlatım tarzı. Misal, kuş dediğin yuva da kurar göklere de uçar. Artık nereden almak istersen.

Sadece bir noktayı son derece net olarak ifade etmem gerekir ki, şarkıda geçen “toy bebe”, “kelek / ham / hayattan derslerini almamış ruh” manası taşımaktadır. (Kuşkusuz biçimde ve de tabii ki!) 

Benim bu hikayenin neresinde olduğumun yorumunu ise sizlerin temiz kalplerine bırakıyorum. En kadim kültürel değerlerimiz arasında olan “ozanlık” gereği, bunun şahit olanı ve anlatıcısı da olabilirim. 

Son olarak, kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum. Bu algı yaratma çabaları arasında, zihni ve kalbi rencide olan ne kadar sevenim varsa her birine yürekten sarılıyorum.'

Erişim engeli sonrasında Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İçişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

Perperişan şarkısının sözleri şu şekilde:

Perperişan şarkısının sözleri şu şekilde:

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo' şeytan 'Üstüne atla da'

'Sal kuşu hanesine'

Yanıma yatmalı, beni de katmalı

Çiğnediği sakızın nanesine

Diyo' şeytan 'Üstüne atla da'

'Sal kuşu hanesine'

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo' şeytan 'Üstüne atla da'

'Sal kuşu hanesine'

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam dönmek yok

İsterse topa koysunlar

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
9
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın