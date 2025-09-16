onedio
Son Hali Dikkat Çekti: Nejat İşler, Sadri Alışık Ödül Töreni'ndeki "Boşvermiş" Halleriyle Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.09.2025 - 11:05

2. sayfa'dan Okan Mermer'in kameralarına yakalanan Nejat İşler'in ödül törenine geçerken uğramış gibi gözüken kombini de gecedeki tavırları da ayrı olay oldu.

26. Sadri Alışık Ödül Töreni'ne katılan Nejat İşler, Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu ile giriş yaptığı geceden alışılagelmedik çıkışıyla da sosyal medya gündemine oturdu!

Gelin detaylara birlikte bakalım!

Türk televizyon ve sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden Nejat İşler, özellikle “Ercüment Çözer” karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

İşte o anlar:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
