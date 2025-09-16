onedio
Farah Zeynep Abdullah'tan Kızılcık Şerbeti Senaristi Merve Göntem’in Gözaltı Kararına Sert Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu
16.09.2025 - 09:53

Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önce katıldığı bir YouTube röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, dizide Dilruba karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah da sert bir şekilde tepkisini dile getirdi.

Yeni sezonun ilk bölümünden bu yana senaryosuyla gündeme oturan Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz gece dizinin senaristlerinden biri olan Merve Göntem'in gözaltına alınmasıyla manşetlere yerleşmişti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Merve Göntem geçtiğimiz akşam saatlerinde Vatan Emniyet’e götürülerek gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararının, 4 yıl önce bir YouTube programında verdiği cevaplar olduğu ortaya çıkmıştı.

Avukatının T24’e yaptığı açıklamada, Göntem’in sözlerinin kurgusal bir karakter üzerinden verildiği ve kesilip-biçilerek yeniden dolaşıma sokulduğu vurgulanmıştı. Açıklamada, senarist Göntem’in 5 aylık bir bebek annesi olduğu, sosyal medya linci ve ölüm tehditleri nedeniyle ruhsal ve bedensel sağlığının ciddi şekilde etkilendiği ifade edilmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Kızılcık Şerbeti'nde Dilruba karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyadan Göntem’e destek çıktı ve gözaltı kararına tepki gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah'ın o tepkisini şöyle bırakalım:

'Merve Göntem, senaryosunu anlatıyor, karakterin nerelerden esinlendiğini, kendi hayatında gördüğü örnekleri, bunun senaryosuna, yazdığı karaktere yansıyış şeklini anlatıyor. Konuşacaksak senaryosunda kurduğu karaktere benzer kadınların neden yurtdışına gitmek istediklerine dair ülke şartlarını konuşalım diyor. Dizi arkadaşlar bu, senarist olarak Merve de bununla ilgili konuşuyor. Bunu yayınlayan platform da üyelik gerektiren bir platform, yani kimseye bu dizi zorla izletilmiyor, ebeveyn kontrolü de var böyle platformlarda zaten. İnanamıyorum o röportajdan ötürü bir senaristin gözaltına alınmasına!'

