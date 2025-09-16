Farah Zeynep Abdullah'tan Kızılcık Şerbeti Senaristi Merve Göntem’in Gözaltı Kararına Sert Tepki!
Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önce katıldığı bir YouTube röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, dizide Dilruba karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah da sert bir şekilde tepkisini dile getirdi.
Yeni sezonun ilk bölümünden bu yana senaryosuyla gündeme oturan Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz gece dizinin senaristlerinden biri olan Merve Göntem'in gözaltına alınmasıyla manşetlere yerleşmişti.
Kızılcık Şerbeti'nde Dilruba karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyadan Göntem’e destek çıktı ve gözaltı kararına tepki gösterdi.
İşte o paylaşım:
