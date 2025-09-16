Farah Zeynep Abdullah'tan Kızılcık Şerbeti Senaristi Merve Göntem’in Gözaltı Kararına Sert Tepki!

Farah Zeynep Abdullah'ın o tepkisini şöyle bırakalım:

'Merve Göntem, senaryosunu anlatıyor, karakterin nerelerden esinlendiğini, kendi hayatında gördüğü örnekleri, bunun senaryosuna, yazdığı karaktere yansıyış şeklini anlatıyor. Konuşacaksak senaryosunda kurduğu karaktere benzer kadınların neden yurtdışına gitmek istediklerine dair ülke şartlarını konuşalım diyor. Dizi arkadaşlar bu, senarist olarak Merve de bununla ilgili konuşuyor. Bunu yayınlayan platform da üyelik gerektiren bir platform, yani kimseye bu dizi zorla izletilmiyor, ebeveyn kontrolü de var böyle platformlarda zaten. İnanamıyorum o röportajdan ötürü bir senaristin gözaltına alınmasına!'