Songül Karlı'nın Göğüslerini Dördüncü Kez Küçülttüreceği Haberi Yeniden Hortlayınca Goygoycular Duramadı!
Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Songül Karlı, göğüslerini dördüncü kez küçültmeyi planladığını haberleri geçtiğimiz aylarda manşetlere yerleşmişti. Kendisi, 'Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. 4. operasyon kapıda' şeklinde açıklamada bulunmuştu.
O haber X'te yeniden patladı! Goygoyseverler gecikmedi tabii... Gelin detaylara birlikte bakalım!
Sana Değer programıyla ekranlara dönen Songül Karlı, sezon arasında ortadan kaybolunca dedikodular peşini bırakmamıştı.
Songül Karlı'nın bu ifadeleri gündeme gelince son hali merak edilmişti.
Ünlü ismin 4. kez meme küçültme operasyonu yaptıracağı haberleri yeniden patlak verince goygoycular soluğu anında yorumlarda aldı!
