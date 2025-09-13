onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Songül Karlı'nın Göğüslerini Dördüncü Kez Küçülttüreceği Haberi Yeniden Hortlayınca Goygoycular Duramadı!

Songül Karlı'nın Göğüslerini Dördüncü Kez Küçülttüreceği Haberi Yeniden Hortlayınca Goygoycular Duramadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.09.2025 - 22:49

Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Songül Karlı, göğüslerini dördüncü kez küçültmeyi planladığını haberleri geçtiğimiz aylarda manşetlere yerleşmişti. Kendisi, 'Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. 4. operasyon kapıda' şeklinde açıklamada bulunmuştu.

O haber X'te yeniden patladı! Goygoyseverler gecikmedi tabii... Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sana Değer programıyla ekranlara dönen Songül Karlı, sezon arasında ortadan kaybolunca dedikodular peşini bırakmamıştı.

Sana Değer programıyla ekranlara dönen Songül Karlı, sezon arasında ortadan kaybolunca dedikodular peşini bırakmamıştı.

“Hayatımdaki tek çakma şey saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum' diyen Songül Karlı'nın geçtiğimiz aylarda kullandığı 'Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Hala elbiselerin fermuarları zor çekiliyor. 4. operasyon kapıda.” ifadeleri gündem olmuştu.

Songül Karlı'nın bu ifadeleri gündeme gelince son hali merak edilmişti.

Songül Karlı'nın bu ifadeleri gündeme gelince son hali merak edilmişti.

'Sana Değer' isimli programla ekranlara dönen Songül Karlı hakkındaki dördüncü kez göğüs küçülttürme ameliyatı olacağı haberi ise X'te yeniden patlak verdi.

Ünlü ismin 4. kez meme küçültme operasyonu yaptıracağı haberleri yeniden patlak verince goygoycular soluğu anında yorumlarda aldı!

Ünlü ismin 4. kez meme küçültme operasyonu yaptıracağı haberleri yeniden patlak verince goygoycular soluğu anında yorumlarda aldı!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın