Yoga Yaparkenki Anlarını Paylaşan Dua Lipa'nın Evindeki Koltuk Takımı X'te Şark Köşesine Benzetildi!
30. doğum günü öncesinde İbiza'da yaptığı tatilde, suda yoga yaparken görüntülenen Dua Lipa'nın iki bikiniyi üst üste giydiği tarzı dikkat çekmişti. Dua Lipa'nın son yoga paylaşımları, sadece fiziksel becerilerini ve esnekliğini değil, aynı zamanda ev dekorasyonunu da gözler önüne serdi!
Dünyaca ünlü pop yıldızının, evinde yoga yaparken çekilen anlarında arkaplandaki koltuk takımı, X kullanıcıları tarafından şark köşesine benzetildi!
İşte o anlar:
Gelin X kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım!
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
