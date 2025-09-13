onedio
Fiziği Dikkat Çekti: Emily in Paris'in Yıldız İsmi Lily Collins'in İncecik Beli ve Karın Kasları Gündem Oldu!

Fiziği Dikkat Çekti: Emily in Paris’in Yıldız İsmi Lily Collins’in İncecik Beli ve Karın Kasları Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.09.2025 - 19:10

Lily Collins, 12 Eylül günü katıldığı New York Moda Haftası'nda Calvin Klein defilesinde dikkatleri üzerine çekti. Etkinlikte giydiği pullarla bezeli beyaz kıyafetiyle göz kamaştıran isim objektiflere yansıyan kaslarıyla kısa sürede gündeme oturdu.

Lily Collins, 2020 yılından beri Netflix'te yayınlanan "Emily in Paris" dizisindeki rolüyle adından bahsettirmeye devam ediyor.

Lily Collins, 2020 yılından beri Netflix'te yayınlanan "Emily in Paris" dizisindeki rolüyle adından bahsettirmeye devam ediyor.

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Lily Collins ve eşi Charlie McDowell, 31 Ocak 2025'te ilk çocukları Tove Jane McDowell'i kucaklarına aldıklarını duyurmuştu. Çift, bebeklerini taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya getirmişti. Collins, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Sonsuz minnettarlığımızı kelimelerle ifade edemeyiz' diyerek taşıyıcı anneye ve destek olan herkese teşekkür etmişti.

Gündeme bebek haberiyle gelen Lily Collins, son olarak New York Moda Haftası'nda objektiflere takıldı.

Gündeme bebek haberiyle gelen Lily Collins, son olarak New York Moda Haftası'nda objektiflere takıldı.

Hollywood’un sevilen yıldızı Lily Collins, uzun bir aradan sonra New York Moda Haftası’ndaki güzelliğiyle manşetlere yerleşti. Calvin Klein defilesine katılan ünlü oyuncu, beyaz iki parçalı takımıyla etkinlikte boy gösterdi.

Özellikle fit görüntüsü ve belirginleşen karın kasları, moda haftasının en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Ancak gündem olan bu görünüm, sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı.

Ancak gündem olan bu görünüm, sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı.

Bazı kullanıcılar, Collins'in geçmişteki yeme bozukluğu rahatsızlığını gündeme taşıyarak, aşırı zayıf görünümünü endişe verici bulduklarını belirttiler. 

2017 senesinde 'Unfiltered' adlı kitabında bu deneyimlerini paylaşan Collins, aynı zamanda Netflix dizisi 'To The Bone'da anoreksiya hastalığıyla mücadele eden bir karakteri canlandırmıştı.

Gelin kullanıcıların tepkilerine birlikte bakalım:

Gelin kullanıcıların tepkilerine birlikte bakalım:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
