Fahriye Evcen’in Yer Aldığı Reklam Filminde Filtresiz ve Photoshopsuz Hali Ortaya Çıktı!

Ağustos ayında Evcen'in sosyal medya profilinde yaptığı değişiklikler, çiftin arasında kriz olduğu yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. 'Özçivit' soyadını profilinden kısa süreli olarak kaldıran Evcen, boşanma iddialarını gündeme taşımıştı. Ancak çift, bu iddiaları yalanlayarak birlikte paylaştıkları bir fotoğrafla aralarındaki ilişkinin sağlam olduğunu göstermişti.

Sonrasında, Beyaz Magazin programında çiftin evinde şiddetli bir kavga yaşandığı ve komşuların yüksek sesler duyduğu iddia edildi. Bu iddialar, sosyal medyada hızla yayıldı ve çiftin aralarındaki ilişkinin gidişatı kısa sürede gündem oldu.

Ancak Evcen ve Özçivit, bu iddialara sert bir şekilde yanıt vererek, aile hayatlarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyleymiş, hukuki yollara başvuracaklarını ifade etmişti.