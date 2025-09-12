Fahriye Evcen’in Yer Aldığı Reklam Filminde Filtresiz ve Photoshopsuz Hali Ortaya Çıktı!
Magazin dünyasının gözde isimlerinden Fahriye Evcen, sosyal medyada her paylaşımıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Tatil kareleri ve aile fotoğraflarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü oyuncu, bu kez doğal haliyle dikkatleri üzerine çekti.
@i.likechaos isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, Fahriye Evcen'in bir reklam filmindeki filtresiz ve photoshop'suz görüntüleri ortaya çıktı!
Fahriye Evcen, Burak Özçivit'le sürdürdüğü evlilikle son dönemde magazin dünyasında sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.
Sosyal medyada ailesiyle tatil karelerini paylaşarak mutluluklarını gözler önüne seren Fahriye Evcen, boşanma iddialarını da böylece yalanlamıştı.
Fahriye Evcen'in makyajsız ve filtresiz hali ise iddialara göre yer aldığı bir reklam filminde ortaya çıktı.
