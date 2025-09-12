onedio
Fahriye Evcen’in Yer Aldığı Reklam Filminde Filtresiz ve Photoshopsuz Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
12.09.2025 - 17:55

Magazin dünyasının gözde isimlerinden Fahriye Evcen, sosyal medyada her paylaşımıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Tatil kareleri ve aile fotoğraflarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü oyuncu, bu kez doğal haliyle dikkatleri üzerine çekti. 

@i.likechaos isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, Fahriye Evcen'in bir reklam filmindeki filtresiz ve photoshop'suz görüntüleri ortaya çıktı!

Fahriye Evcen, Burak Özçivit'le sürdürdüğü evlilikle son dönemde magazin dünyasında sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

Ağustos ayında Evcen'in sosyal medya profilinde yaptığı değişiklikler, çiftin arasında kriz olduğu yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. 'Özçivit' soyadını profilinden kısa süreli olarak kaldıran Evcen, boşanma iddialarını gündeme taşımıştı. Ancak çift, bu iddiaları yalanlayarak birlikte paylaştıkları bir fotoğrafla aralarındaki ilişkinin sağlam olduğunu göstermişti.

Sonrasında, Beyaz Magazin programında çiftin evinde şiddetli bir kavga yaşandığı ve komşuların yüksek sesler duyduğu iddia edildi. Bu iddialar, sosyal medyada hızla yayıldı ve çiftin aralarındaki ilişkinin gidişatı kısa sürede gündem oldu.

Ancak Evcen ve Özçivit, bu iddialara sert bir şekilde yanıt vererek, aile hayatlarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyleymiş, hukuki yollara başvuracaklarını ifade etmişti.

Şiddet iddialarının detaylarından bahsetmiştik:

Sosyal medyada ailesiyle tatil karelerini paylaşarak mutluluklarını gözler önüne seren Fahriye Evcen, boşanma iddialarını da böylece yalanlamıştı.

Sosyal medyada boy boy pozlarını, ailesiyle karelerini, tatillerden anlarını paylaşan Fahriye Evcen'in boşanma iddialarını yalanladığı ve mutluluklarını kanıtladığı paylaşımları olay olurken kendisi doğal hallerini de paylaşmaktan geri duymuyordu.

Oyuncu makyajsız paylaştığı pozlardaki güzelliğiyle her seferinde görenleri büyülüyordu.

Fahriye Evcen'in makyajsız ve filtresiz hali ise iddialara göre yer aldığı bir reklam filminde ortaya çıktı.

@i.likechaos isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, oyuncunun sosyal medya hesabında yer alan fotoğraflarla reklam filminde ortaya çıkan görüntüler arasındaki fark dikkat çekti.

