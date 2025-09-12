Bir X Kullanıcısının "Cimrilik" İddiası, Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın Boşanma Nedenini Gündeme Taşıdı!

Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdüren Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan’ın boşanması hakkında son günlerde ardı ardına iddialar ortaya atılıyor. Sosyal medyada dolaşan söylentiler, basına yansıyan haberler ve çiftin yaptığı açıklamalar, boşanma sürecine dair kafalarda pek çok soru işareti bıraktı.

Çiftin 14 yıllık evliliğinin bitme nedeni ise henüz açıklık kazanmış değil, fakat bir X kullanıcısının Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın boşanmasıyla ilgili ortaya attığı iddia kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu. Gelin detaylara birlikte bakalım!