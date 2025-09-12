Bir X Kullanıcısının "Cimrilik" İddiası, Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın Boşanma Nedenini Gündeme Taşıdı!
Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdüren Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan’ın boşanması hakkında son günlerde ardı ardına iddialar ortaya atılıyor. Sosyal medyada dolaşan söylentiler, basına yansıyan haberler ve çiftin yaptığı açıklamalar, boşanma sürecine dair kafalarda pek çok soru işareti bıraktı.
Çiftin 14 yıllık evliliğinin bitme nedeni ise henüz açıklık kazanmış değil, fakat bir X kullanıcısının Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın boşanmasıyla ilgili ortaya attığı iddia kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu. Gelin detaylara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun yıllardır mutlu evlilikleriyle örnek çift olarak gösterilen Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan cephesinden gelen boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam da bu sırada sosyal medyada atılan bir tweet gündemin seyrini değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın