Bir X Kullanıcısının "Cimrilik" İddiası, Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın Boşanma Nedenini Gündeme Taşıdı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2025 - 16:58

Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdüren Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan’ın boşanması hakkında son günlerde ardı ardına iddialar ortaya atılıyor. Sosyal medyada dolaşan söylentiler, basına yansıyan haberler ve çiftin yaptığı açıklamalar, boşanma sürecine dair kafalarda pek çok soru işareti bıraktı.

Çiftin 14 yıllık evliliğinin bitme nedeni ise henüz açıklık kazanmış değil, fakat bir X kullanıcısının Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın boşanmasıyla ilgili ortaya attığı iddia kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu. Gelin detaylara birlikte bakalım!

Uzun yıllardır mutlu evlilikleriyle örnek çift olarak gösterilen Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan cephesinden gelen boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Boşanma süreci ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada İzzet Özilhan’ın ihaneti nedeniyle ayrılık kararı alındığına dair söylentiler dolaşmaya başladı. Ancak Yasemin Özilhan sessizliğini bozarak boşanma iddialarını doğruladı fakat ihaneti kesin bir dille yalanladı.

Çok geçmeden de kendisi sosyal medya hesabında yer alan Özilhan soyadını değiştirerek, Ergene'yi profiline eklemişti.

Çiftin ayrılık kararı sonrası kulislerde boşanma nedenine dair farklı senaryolar konuşulurken, Özilhan’ın ödeyeceği nafaka miktarı da merak konusu oldu.

Tam da bu sırada sosyal medyada atılan bir tweet gündemin seyrini değiştirdi.

@uborwetenga isimli bir X kullanıcısının “Yasemin Ergene kocasından hem çalıştırmayıp hem de masraflara ortak ol dediği için ayrılmış. Adam kesin Kayserilidir dedim, Develi’denmiş…” şeklindeki iddiası kısa sürede gündem oldu. Bu tweetin ardından “cimrilik” iddiası, boşanmanın perde arkasına dair merakları artırdı.

 Henüz taraflardan bu iddiaya ilişkin bir açıklama gelmedi fakat sosyal medya, boşanma nedeninin gerçekten “cimrilik” olup olmadığını kısa sürede masaya yatırdı!

