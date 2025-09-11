onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Seda Bakan'ın Giydiği İlginç Tasarımlı Tayt ve Pantolon Arası Kıyafeti Görenler Dönüp Bir Daha Baktı!

Seda Bakan'ın Giydiği İlginç Tasarımlı Tayt ve Pantolon Arası Kıyafeti Görenler Dönüp Bir Daha Baktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2025 - 20:22

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmayı bekleyen Kadife Kelepçe, hem sürükleyici hikayesi hem de yıldız oyuncu kadrosuyla iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Okuma provasında ise dikkatleri özellikle Seda Bakan’ın sıradışı tasarım pantolonu çekti. Tayt ve pantolon arasında bir tasarım giyen Seda Bakan kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV’nin merakla beklenen yapımı “Kadife Kelepçe”, ekran macerasına başlamadan önce ilk okuma provasıyla gündeme oturdu.

Show TV’nin merakla beklenen yapımı “Kadife Kelepçe”, ekran macerasına başlamadan önce ilk okuma provasıyla gündeme oturdu.

TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Selim Demirdelen’in yaptığı dizide, birbirinden ünlü isimler aynı karede buluşacak.

Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş ve Ahsen Eroğlu’nun paylaştığı dizide ayrıca Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi isimlerin bulunması heyecanı artırdı.

Okuma provasında en dikkat çeken detay ise Seda Bakan'ın ilginç tasarımlı pantolonu oldu.

Okuma provasında en dikkat çeken detay ise Seda Bakan'ın ilginç tasarımlı pantolonu oldu.

Dizide, kuaförlük yapan Aydan (Seda Bakan), tesadüfler sonucu kendini lüks merkez sahibi olarak buluyor. Bu yeni hayatında gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş) ile karşılaşırken, yetimhanede büyümüş asi ruhlu Çiğdem (Ahsen Eroğlu) ile de baş etmek zorunda kalıyor. Kaosun ortasında ise gözü kara komiser Efe (Emre Bey) ve can dostu manikürcü Fiko (Şebnem Bozoklugibi karakterler, Aydan’ın hayatına farklı boyutlar katıyor.

Okuma provasında en çok dikkat çeken detay ise Seda Bakan’ın kıyafeti oldu. Ünlü oyuncu, tayt ve pantolon arasında tasarlanmış, sıra dışı bir pantolon modeliyle objektiflere yansıdı. İlginç tasarımıyla provaya damga vuran isim stil açısından da gündem yarattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ronayi Yalçın

Ne çirkin bir şey ya bu. Taytolon desek yeridir:)

Karianos Karia

Pantolonu hiç beğenmedim.