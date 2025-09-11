Seda Bakan'ın Giydiği İlginç Tasarımlı Tayt ve Pantolon Arası Kıyafeti Görenler Dönüp Bir Daha Baktı!

Dizide, kuaförlük yapan Aydan (Seda Bakan), tesadüfler sonucu kendini lüks merkez sahibi olarak buluyor. Bu yeni hayatında gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş) ile karşılaşırken, yetimhanede büyümüş asi ruhlu Çiğdem (Ahsen Eroğlu) ile de baş etmek zorunda kalıyor. Kaosun ortasında ise gözü kara komiser Efe (Emre Bey) ve can dostu manikürcü Fiko (Şebnem Bozoklu) gibi karakterler, Aydan’ın hayatına farklı boyutlar katıyor.

Okuma provasında en çok dikkat çeken detay ise Seda Bakan’ın kıyafeti oldu. Ünlü oyuncu, tayt ve pantolon arasında tasarlanmış, sıra dışı bir pantolon modeliyle objektiflere yansıdı. İlginç tasarımıyla provaya damga vuran isim stil açısından da gündem yarattı.