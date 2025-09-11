Seda Bakan'ın Giydiği İlginç Tasarımlı Tayt ve Pantolon Arası Kıyafeti Görenler Dönüp Bir Daha Baktı!
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmayı bekleyen Kadife Kelepçe, hem sürükleyici hikayesi hem de yıldız oyuncu kadrosuyla iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor.
Okuma provasında ise dikkatleri özellikle Seda Bakan’ın sıradışı tasarım pantolonu çekti. Tayt ve pantolon arasında bir tasarım giyen Seda Bakan kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV’nin merakla beklenen yapımı “Kadife Kelepçe”, ekran macerasına başlamadan önce ilk okuma provasıyla gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okuma provasında en dikkat çeken detay ise Seda Bakan'ın ilginç tasarımlı pantolonu oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ne çirkin bir şey ya bu. Taytolon desek yeridir:)
Pantolonu hiç beğenmedim.