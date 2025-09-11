İmaj Değişikliğine Giden Kibariye’nin Yeni Saç Stiliyle Geçirdiği Değişim Görenleri Şoke Etti!
Türk müziğinin güçlü sesi, sahnelerin vazgeçilmezi Kibariye, sadece sesiyle değil hayat hikayesiyle de yıllardır gündemde. Adını güçlü yorumları ve duygusal şarkılarıyla duyuran ve milyonların kalbine dokunan isim zaman zaman sosyal medya gündemine yerleşmeye devam ediyor.
@i.likechaos isimli hesabın paylaşımına göre, Türk müziğinin güçlü sesi Kibariye, sadece sahnedeki enerjisiyle değil, son dönemde yaptığı imaj değişikliğiyle de magazin gündemini salladı. Ünlü sanatçı, saçlarındaki değişimle görenleri şaşırttı.
İşte o anlar:
İmaj değişikliğiyle gündeme gelen Kibariye'nin saçlarını önceki ve sonraki hali görenlerde şok etkisi yarattı.
