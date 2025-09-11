onedio
İmaj Değişikliğine Giden Kibariye'nin Yeni Saç Stiliyle Geçirdiği Değişim Görenleri Şoke Etti!

İmaj Değişikliğine Giden Kibariye’nin Yeni Saç Stiliyle Geçirdiği Değişim Görenleri Şoke Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2025 - 18:40

Türk müziğinin güçlü sesi, sahnelerin vazgeçilmezi Kibariye, sadece sesiyle değil hayat hikayesiyle de yıllardır gündemde. Adını güçlü yorumları ve duygusal şarkılarıyla duyuran ve milyonların kalbine dokunan isim zaman zaman sosyal medya gündemine yerleşmeye devam ediyor.

@i.likechaos isimli hesabın paylaşımına göre, Türk müziğinin güçlü sesi Kibariye, sadece sahnedeki enerjisiyle değil, son dönemde yaptığı imaj değişikliğiyle de magazin gündemini salladı. Ünlü sanatçı, saçlarındaki değişimle görenleri şaşırttı.

İşte o anlar:

İmaj değişikliğiyle gündeme gelen Kibariye'nin saçlarını önceki ve sonraki hali görenlerde şok etkisi yarattı.

İmaj değişikliğiyle gündeme gelen Kibariye'nin saçlarını önceki ve sonraki hali görenlerde şok etkisi yarattı.

Kibariye, sahne performansları ve özel hayatıyla magazin basınının ilgi odağı olan isimlerden biri. Özellikle yakın dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve katıldığı televizyon programlarındaki açıklamalarıyla gündeme gelen sanatçının eski yıllarda yaşadığı aşk hikayeleri, aile hayatı ve sağlıkla ilgili açıklamaları magazin basınında sıkça yer buluyor. 

Ayrıca sahne kıyafetleri ve enerjik performansları da her zaman konuşulan isim bu sefer saçlarıdaki değişimle gündeme oturdu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
