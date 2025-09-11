Hamileliğinin 6. Ayında Bebeğini Kaybeden Ege Kökenli Yaşadığı Süreç Hakkında Samimi İtiraflarda Bulundu!

Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran ve karnı burnunda paylaşımlarıyla herkesi mest eden Kökenli, hamileliğin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Aslında her şey yolunda gidiyordu. Sosyal medyadaki pozlarında Mutluluğu yüzünden okunan isim, eşi Lior Ahituv ile birlikte kız bebek beklediklerini duyurduklarında sevenleri de onlar kadar sevinmişti. 2022’de evlenen çift, aşk dolu kareleriyle sık sık gündeme geliyor, adeta “mutluluk tablosu” çiziyordu.

Fakat Kökenli, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, “Her şey yolunda görünürken yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu bebeğimizi kaybettik. Elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık” sözleriyle acı haberi duyurmuştu.