Hamileliğinin 6. Ayında Bebeğini Kaybeden Ege Kökenli Yaşadığı Süreç Hakkında Samimi İtiraflarda Bulundu!
Güzel oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz aylarda yaşadığı kayıp hakkında konuştu. Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol isimli programına konuk olan Kökenli, gebeliğinin 22. haftasında bebeğini erken doğum nedeniyle kaybettiğini açıkladı. Kökenli, konuşurken gözyaşlarını tutamayarak yaşadıklarını samimi bir şekilde paylaştı.
Geçtiğimiz aylarda anne olma heyecanını paylaşan oyuncu Ege Kökenli, ne yazık ki hayatın en ağır sınavlarından birini verdi.
Bu trajik olayın ardından Kökenli uzun süre sessizliğe bürünmeyi tercih etti. Günlerce sosyal medya hesabında paylaşım yapmayan oyuncu, yaptığı açıklamayla birçok ünlüden destek almıştı.
Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol isimli programına konuk olan Ege Kökenli yaşadığı acı kayıp hakkında konuştu.
