Hamileliğinin 6. Ayında Bebeğini Kaybeden Ege Kökenli Yaşadığı Süreç Hakkında Samimi İtiraflarda Bulundu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
11.09.2025 - 16:50

Güzel oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz aylarda yaşadığı kayıp hakkında konuştu. Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol isimli programına konuk olan Kökenli, gebeliğinin 22. haftasında bebeğini erken doğum nedeniyle kaybettiğini açıkladı. Kökenli, konuşurken gözyaşlarını tutamayarak yaşadıklarını samimi bir şekilde paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda anne olma heyecanını paylaşan oyuncu Ege Kökenli, ne yazık ki hayatın en ağır sınavlarından birini verdi.

Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran ve karnı burnunda paylaşımlarıyla herkesi mest eden Kökenli, hamileliğin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Aslında her şey yolunda gidiyordu. Sosyal medyadaki pozlarında Mutluluğu yüzünden okunan isim, eşi Lior Ahituv ile birlikte kız bebek beklediklerini duyurduklarında sevenleri de onlar kadar sevinmişti. 2022’de evlenen çift, aşk dolu kareleriyle sık sık gündeme geliyor, adeta “mutluluk tablosu” çiziyordu.

Fakat Kökenli, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, “Her şey yolunda görünürken yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu bebeğimizi kaybettik. Elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık” sözleriyle acı haberi duyurmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Bu trajik olayın ardından Kökenli uzun süre sessizliğe bürünmeyi tercih etti. Günlerce sosyal medya hesabında paylaşım yapmayan oyuncu, yaptığı açıklamayla birçok ünlüden destek almıştı.

“Yaşadığım acı tecrübeden sonra kendi içime döndüğüm sessiz bir süreçteydim. Maalesef bazı duyguları anlatmak, paylaşmak kolay değil… Ama paylaşmadan iyileşmek de öyle. Ben de öyle yapmaya karar verdim. Bu süreçte hayatımın en büyük sevgisiyle ve en derin acısıyla tanıştım. O boşluk hâlâ içimde… Ama sayenizde biliyorum ki, yalnız değilim.' şeklinde konuşan isim konuk olduğu programda yaşadıklarından bahsetti.

Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol isimli programına konuk olan Ege Kökenli yaşadığı acı kayıp hakkında konuştu.

Magazin Editörü
Magazin Editörü
