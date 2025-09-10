Ece Seçkin ve Eşi Çağrı Terlemez’i Ölümle Tehdit Eden Şizofreni Hastası Şahsın İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı
Şarkıcı Ece Seçkin, yaklaşık 4 yıldır kendisini ve çevresini taciz eden şizofreni hastası bir şahıs yüzünden büyük korku yaşadığını açıkladı. Defalarca uzaklaştırma kararı aldırmalarına rağmen şahsın, geçtiğimiz akşam Seçkin'in eşi Çağrı Terlemez’i ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.
Rojda Altıntaş'ın haberine göre, olay sonrası emniyet güçleri harekete geçti ve takıntılı şahsı kısa süre içinde yakaladı.
İşte o anlar:
Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez’i 4 yıldır taciz eden şahıs, geçtiğimiz gün doğrudan ölüm tehditlerinde bulununca Seçkin, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.
Ece Seçkin, yıllardır kendisini ve eşi Çağrı Terlemez’i tehdit eden kişinin yakalandığını takipçileriyle paylaştı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
