Ece Seçkin ve Eşi Çağrı Terlemez’i Ölümle Tehdit Eden Şizofreni Hastası Şahsın İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
10.09.2025 - 09:55

Şarkıcı Ece Seçkin, yaklaşık 4 yıldır kendisini ve çevresini taciz eden şizofreni hastası bir şahıs yüzünden büyük korku yaşadığını açıkladı. Defalarca uzaklaştırma kararı aldırmalarına rağmen şahsın, geçtiğimiz akşam Seçkin'in eşi Çağrı Terlemez’i ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Rojda Altıntaş'ın haberine göre, olay sonrası emniyet güçleri harekete geçti ve takıntılı şahsı kısa süre içinde yakaladı.

İşte o anlar:

Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez’i 4 yıldır taciz eden şahıs, geçtiğimiz gün doğrudan ölüm tehditlerinde bulununca Seçkin, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz akşam yaşanan olayda şahıs, Çağrı Terlemez’i ölümle tehdit etti. Çift, gelen tehditler nedeniyle yardım çağrısında bulunarak karakola sığındı.

Rojda Altıntaş'ın haberine göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişinin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Polisi görünce uzaklaşmaya çalışan şahıs kameralara yakalandı.

Ece Seçkin'in açıklamasının tamamından bahsetmiştik:

Ece Seçkin, yıllardır kendisini ve eşi Çağrı Terlemez’i tehdit eden kişinin yakalandığını takipçileriyle paylaştı.

Avukatı, “Kolluk kuvvetleri süreci en başından beri takip etti. Şahıs hızla yakalanarak ifadesi alındı. Şu anda süreç savcılığa intikal etti, gerekli adımlar atılacak” dedi.

Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hem kendisini hem de ailesini koruyan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

