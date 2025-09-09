Video Masrafı Gündem Olan Ruhi Çenet'in YouTube'dan Kazandığı Aylık Gelir X Kullanıcılarında Merak Uyandırdı!
YouTuber Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak’ın OrkCast adlı yeni programının ilk bölümünde yaptığı açıklamalarla X'te gündem oldu. Ünlü YouTuber, Orkun Işıtmak'ın sorularını yanıtladığı programda, videolarının dublaj maliyetleri hakkında da konuştu.
Ruhi Çenet, bir videonun dublaj maliyetinin 20 bin dolar (yaklaşık 800 bin TL) olduğunu açıklamasının ardından, başka bir videosu için toplam harcamanın 50 bin doları bulduğunu belirtince kendisinin YouTube'dan aylık kazandığı miktar merak konusu oldu.
İşte o anlar:
