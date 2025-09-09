İmajını Baştan Aşağı Yenileyen Murat Övüç Gündüz Kuşağına Adım Atıyor: Kasım’da Yemek Programıyla Ekranda!
Sosyal medya dünyasının renkli siması Murat Övüç, Instagram hesabına gelen erişim engelinin ardından yaptığı radikal değişikliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son paylaşımında ise takipçilerine yepyeni bir dönemin sinyallerini veren Övüç Kasım ayında yemek programıyla ekranlara geleceğini duyurdu.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirilmesinin ardından dikkat çeken bir değişime gitmişti.
Övüç, paylaştığı videoda kamera karşısına geçerek, “Çok yakında yemek programı ile geliyoruz!” dedi.
