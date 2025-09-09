onedio
İmajını Baştan Aşağı Yenileyen Murat Övüç Gündüz Kuşağına Adım Atıyor: Kasım’da Yemek Programıyla Ekranda!

İmajını Baştan Aşağı Yenileyen Murat Övüç Gündüz Kuşağına Adım Atıyor: Kasım'da Yemek Programıyla Ekranda!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.09.2025 - 12:29

Sosyal medya dünyasının renkli siması Murat Övüç, Instagram hesabına gelen erişim engelinin ardından yaptığı radikal değişikliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. 

Son paylaşımında ise takipçilerine yepyeni bir dönemin sinyallerini veren Övüç Kasım ayında yemek programıyla ekranlara geleceğini duyurdu.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirilmesinin ardından dikkat çeken bir değişime gitmişti.

Murat Övüç, hesabının kapatılmasının ardından, sahne kostümlerini değiştirerek kariyerine devam etme kararı almıştı. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarda, sahne kıyafetlerini terzisine teslim ederek ihtiyaç sahiplerine bağışladığını duyurmuştu. 

Yeni tarzıyla ilgili olarak, 'Artık sahnede smokin giyeceğim. Siyah pantolon, papyon, beyaz ceketler. Değişim zamanı, biz de değişiyoruz efendim' ifadelerini kullanan Övüç, değişen imajıyla takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü.

Kendisi şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla büyük ses getirdi.

Övüç, paylaştığı videoda kamera karşısına geçerek, “Çok yakında yemek programı ile geliyoruz!” dedi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
