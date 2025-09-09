onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ülkeyi Terk Edip Ailesiyle Birlikte İsviçre'ye Taşınacağı İddia Edilen Nil Karaibrahimgil X Gündemini Salladı!

Ülkeyi Terk Edip Ailesiyle Birlikte İsviçre'ye Taşınacağı İddia Edilen Nil Karaibrahimgil X Gündemini Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.09.2025 - 09:08

Uzun yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren Nil Karaibrahimgil, aynı zamanda eşi Serdar Erener ve oğulları Aziz Arif ile kurduğu aile yaşantısıyla da magazin gündeminde zaman zaman yerini alıyor. 

Son dönemde İsviçre’ye taşınacağı iddialarıyla konuşulan Nil Karaibrahimgil, X gündemini salladı! Gelin kullanıcıların tepkilerine birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin özgün isimlerinden, sahne performanslarıyla hafızalara yerleşen Nil Karaibrahimgil, sadece şarkılarıyla değil, renkli kişiliği ve özel hayatıyla da merak konusu olmayı başarıyor.

Türk pop müziğinin özgün isimlerinden, sahne performanslarıyla hafızalara yerleşen Nil Karaibrahimgil, sadece şarkılarıyla değil, renkli kişiliği ve özel hayatıyla da merak konusu olmayı başarıyor.

Evliliğiyle de zaman zaman gündem olan Nil Karaibrahimgil'in yolu Serdar Erener'le 2000’lerin başında kesişmiş, ikili yaklaşık 10 yıllık bir birlikteliğin ardından 21 Ocak 2010’da Nil Nehri kıyısında evlenmişti. Törende Serdar Erener’in kız kardeşi, ünlü şarkıcı Sertab Erener de boy göstermişti.

Ailenin üçüncü üyesi Aziz Arif, Mayıs 2014’te dünyaya gelmiş ve Nil Karaibrahimgil oğluna yazdığı şarkılarla da adından bahsettiremeye başlamıştı.

Bugün gelinen noktada ise çiftin İsviçre’ye taşınma kararıyla ilgili iddialar yine Aziz Arif’in eğitimi için atılmış büyük bir adım olarak yorumlanıyor...

Nil Karaibrahimgil'in eşi Serdar Erener ve 10 yaşındaki oğulları Aziz Arif ile birlikte İsviçre’ye yerleşme kararı aldıkları iddia edildi.

Nil Karaibrahimgil'in eşi Serdar Erener ve 10 yaşındaki oğulları Aziz Arif ile birlikte İsviçre’ye yerleşme kararı aldıkları iddia edildi.

Türk popunun bilinen isimlerinden Nil Karaibrahimgil, sadece hit şarkılarıyla değil; eşi Serdar Erener ve oğulları Aziz Arif’le kurduğu aile hayatıyla da manşetlerde. Son günlerde kulislerde dolaşan “İsviçre’ye taşınma” iddiası ise gündeme hızla yerleşti.

 Oğullarının eğitimi için İsviçre’de ev satın aldığı ve yaşamlarının önemli bölümünü orada geçirmeye hazırlandığı iddia edilen aile kısa sürede X kullanıcılarından birçok yorum aldı.

Tepkileri de şöyle bırakalım:

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın