Ülkeyi Terk Edip Ailesiyle Birlikte İsviçre'ye Taşınacağı İddia Edilen Nil Karaibrahimgil X Gündemini Salladı!
Uzun yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren Nil Karaibrahimgil, aynı zamanda eşi Serdar Erener ve oğulları Aziz Arif ile kurduğu aile yaşantısıyla da magazin gündeminde zaman zaman yerini alıyor.
Son dönemde İsviçre’ye taşınacağı iddialarıyla konuşulan Nil Karaibrahimgil, X gündemini salladı! Gelin kullanıcıların tepkilerine birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk pop müziğinin özgün isimlerinden, sahne performanslarıyla hafızalara yerleşen Nil Karaibrahimgil, sadece şarkılarıyla değil, renkli kişiliği ve özel hayatıyla da merak konusu olmayı başarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nil Karaibrahimgil'in eşi Serdar Erener ve 10 yaşındaki oğulları Aziz Arif ile birlikte İsviçre’ye yerleşme kararı aldıkları iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın