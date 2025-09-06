Polatlar Sonrası Sıra Onlarda: Mika Raun Sevgilisiyle Yaşadığı Kavganın Her Detayını Sosyal Medyada Paylaştı
Bugün, sosyal medya fenomeni Mika Raun ve sevgilisi Batu Can arasında yaşanan tartışma, sosyal medyada geniş yankı buldu. Mika, yaşadıklarını Instagram üzerinden paylaştığı videolarla takipçilerine anlatırken Batu'nun kendisine attığı mesajları da gösterdi.
Dün, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat arasında yaşanan kavga, çiftin takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.
Mika Raun sevgilisi Batu ile kavgalarının her detayını sosyal medyadan paylaştı.
İşte o paylaşım:
Dilan Polat'tan farksız şekilde sevgilisi Batu ile tartıştıkları mesajlarını 2 milyon takipçisiyle paylaşan Mika, yaşananlar sonrası annesinin evine gitti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
