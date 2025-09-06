onedio
Polatlar Sonrası Sıra Onlarda: Mika Raun Sevgilisiyle Yaşadığı Kavganın Her Detayını Sosyal Medyada Paylaştı

Polatlar Sonrası Sıra Onlarda: Mika Raun Sevgilisiyle Yaşadığı Kavganın Her Detayını Sosyal Medyada Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
06.09.2025 - 23:23

Bugün, sosyal medya fenomeni Mika Raun ve sevgilisi Batu Can arasında yaşanan tartışma, sosyal medyada geniş yankı buldu. Mika, yaşadıklarını Instagram üzerinden paylaştığı videolarla takipçilerine anlatırken Batu'nun kendisine attığı mesajları da gösterdi.

Dün, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat arasında yaşanan kavga, çiftin takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Dilan Polat, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla, eşi Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu iddia etti. Dilan Polat, eşiyle arasında geçen WhatsApp mesajlaşmalarını da sosyal medyada ifşa etti. Engin Polat'ın kendisine gönderdiği 'Ne yaparsanız yapın! İthamlarına dikkat et' mesajlarını yanıtsız bırakmayan Dilan Polat'ın ardından bugün gündem başka bir sosyal medya fenomeninin ilişkisinde yaşadığı çalkantılarla çalkalandı.

Polatların kavgalarıyla ilgili son detaylardan bahsetmiştik:

Mika Raun sevgilisi Batu ile kavgalarının her detayını sosyal medyadan paylaştı.

Birlikte Dubai'ye yerleşecekleri haberleri çıkan Mika ailesinin yurt dışı planına son derece karşı olduğunu bu yüzden de Batu ile tartıştıklarını anlattı.

Kavgaların ardından sevgilisi Batu'nun çekip gittiğini söyleyen Mika sosyal medya hesabından anne ve babasının karşı olduğu yurt dışı planına dair mesajları paylaştı. Babasının 'ciğerimi yaktın' mesajlarından annesinin de bu fikre karşı olduklarını söylediği mesajlara kadar her detayı paylaşan Mika, Batu'yla kaldıkları evlerini terk etti.

İşte o paylaşım:

Dilan Polat'tan farksız şekilde sevgilisi Batu ile tartıştıkları mesajlarını 2 milyon takipçisiyle paylaşan Mika, yaşananlar sonrası annesinin evine gitti.

Gelişmelerin her detayını sosyal medyadan paylaşmaya devam eden Mika, 'Anasayfadan her şeyi sileceğim az sonra' şeklinde konuştu.

