Manifest Grubu İlk +18 Konserlerinde Tercih Ettikleri Sahne Kıyafetleriyle Dikkatleri Üzerine Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.09.2025 - 22:37

Türkiye’nin popüler kız grubu Manifest, 6 Eylül’de Küçükçiftilik Park’ta sahneye çıkarak ilk +18 konserlerini verdi. Dikkat çekici kostümleriyle sahneyi adeta sallayan grup, performansları ve tarzlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

2025 yılında müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Manifest, sadece şarkılarıyla değil, enerjik performansları ve üyeleriyle de gündemden düşmüyor.

'Big5 Türkiye' yarışmasının kazananı olarak kurulan grup, Hypers New Media tarafından müzik dünyasına yeni bir soluk getirdi.

Manifest, 7 Şubat 2025'te yayımladıkları ilk single'ları 'Zamansızdık' ile müzik listelerini salladı. Ardından 'Arıyo', 'KTS' ve 'Snap' gibi hit şarkılarla dinleyicileriyle buluştular. 13 Haziran 2025'te yayımladıkları ilk albümleri 'Manifestival', Spotify Türkiye listelerinde 1 numaraya yükseldi ve kısa sürede büyük başarı elde etti.

Türkiye’nin en çok konuşulan kız grubu Manifest, 6 Eylül 2025 tarihinde Küçükçiftilik Park’ta düzenlenen ilk +18 konseri ile gündeme geldi.

Konserden ilk görüntüleri de şöyle bırakalım:

Manifest'in dansları ayrı olay oldu:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
