Manifest Grubu İlk +18 Konserlerinde Tercih Ettikleri Sahne Kıyafetleriyle Dikkatleri Üzerine Çekti!
Türkiye’nin popüler kız grubu Manifest, 6 Eylül’de Küçükçiftilik Park’ta sahneye çıkarak ilk +18 konserlerini verdi. Dikkat çekici kostümleriyle sahneyi adeta sallayan grup, performansları ve tarzlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.
2025 yılında müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Manifest, sadece şarkılarıyla değil, enerjik performansları ve üyeleriyle de gündemden düşmüyor.
Türkiye’nin en çok konuşulan kız grubu Manifest, 6 Eylül 2025 tarihinde Küçükçiftilik Park’ta düzenlenen ilk +18 konseri ile gündeme geldi.
Konserden ilk görüntüleri de şöyle bırakalım:
Manifest'in dansları ayrı olay oldu:
