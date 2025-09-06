onedio
Aşkları Dolu Dizgin Devam: Tanalp Tokgöz'ün Sevgilisi Derin Talu'nun Dekoltelerini Kapatma Çabası Dikkat Çekti

Aşkları Dolu Dizgin Devam: Tanalp Tokgöz'ün Sevgilisi Derin Talu'nun Dekoltelerini Kapatma Çabası Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.09.2025 - 19:55

Son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelen Derin Talu ve Tanalp Tokgöz, bir düğünde objektiflere takıldı. Genç çiftin romantik pozları sosyal medyada büyük ilgi görürken, Tanalp Tokgöz’ün sevgilisi Derin Talu’nun dekoltelerini nazikçe elleriyle kapatma çabası ise gözlerden kaçmadı.

Son aylarda adeta sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, nihayet aradığı "CV kriterlerini" karşılayan sevgilisini buldu!

Son aylarda adeta sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, nihayet aradığı “CV kriterlerini” karşılayan sevgilisini buldu!

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir arkadaşının düğününde çekilmiş romantik ve dikkat çekici pozlarını paylaşan Talu, yeni ilişkisini takipçileriyle ilk kez paylaşmıştı.

Derin Talu, daha önce TikTok’ta sevgili adaylarından CV istemesiyle gündeme oturmuştu. Her adımı, attığı her video ve söylediği her söz olay olan genç isim, bu kez mutlu bir haberle magazin gündemini salladı. Sevgilisini gönderisine etiketlememesi ise doğal olarak takipçilerin merakını artırırken, ablası Deren Talu’nun “Neden etiketlemedin?” sorusuna ise Derin, “Ortak karar” yanıtını vermişti.

Onedio ise devreye girmiş ve Derin Talu'nun sevgilisinin kim olduğunu ortaya çıkarmıştı: Tanalp Tokgöz!

Onedio ise devreye girmiş ve Derin Talu’nun sevgilisinin kim olduğunu ortaya çıkarmıştı: Tanalp Tokgöz!

1994 doğumlu Tokgöz, 2016 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş. 2017’den bu yana Lockton Omni’de brokerlik departmanında deniz sigortası branşlarında hizmet veren bir iş insanı. Instagram’da @tanalptokgoz hesabıyla da takip edilebiliyor.

Derin Talu, yeni sevgilisiyle sosyal medyadaki paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz düğünde paylaştığı kareler, ikilinin romantik ve oldukça samimi anlarını gözler önüne sererken, Talu'nun sevgilisinin koruyucu tavırları ve çiftin uyumu da takipçilerin dikkatini çekti.

Geçtiğimiz düğünde paylaştığı kareler, ikilinin romantik ve oldukça samimi anlarını gözler önüne sererken, Talu’nun sevgilisinin koruyucu tavırları ve çiftin uyumu da takipçilerin dikkatini çekti.

Sosyal medyanın yeni gözdesi haline gelen Derin Talu, artık aşk hayatıyla da gündemde! TikTok’taki eğlenceli videolarından, hayatına dair samimi paylaşımlarına kadar her adımı olay olan genç isim, bu kez ilişkisini cümle aleme duyurmaya ve boy boy pozlarını paylaşmasıyla adından bahsettiriyor.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
