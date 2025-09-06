Aşkları Dolu Dizgin Devam: Tanalp Tokgöz'ün Sevgilisi Derin Talu'nun Dekoltelerini Kapatma Çabası Dikkat Çekti

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir arkadaşının düğününde çekilmiş romantik ve dikkat çekici pozlarını paylaşan Talu, yeni ilişkisini takipçileriyle ilk kez paylaşmıştı.

Derin Talu, daha önce TikTok’ta sevgili adaylarından CV istemesiyle gündeme oturmuştu. Her adımı, attığı her video ve söylediği her söz olay olan genç isim, bu kez mutlu bir haberle magazin gündemini salladı. Sevgilisini gönderisine etiketlememesi ise doğal olarak takipçilerin merakını artırırken, ablası Deren Talu’nun “Neden etiketlemedin?” sorusuna ise Derin, “Ortak karar” yanıtını vermişti.