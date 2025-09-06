Aşkları Dolu Dizgin Devam: Tanalp Tokgöz'ün Sevgilisi Derin Talu'nun Dekoltelerini Kapatma Çabası Dikkat Çekti
Son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelen Derin Talu ve Tanalp Tokgöz, bir düğünde objektiflere takıldı. Genç çiftin romantik pozları sosyal medyada büyük ilgi görürken, Tanalp Tokgöz’ün sevgilisi Derin Talu’nun dekoltelerini nazikçe elleriyle kapatma çabası ise gözlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son aylarda adeta sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, nihayet aradığı “CV kriterlerini” karşılayan sevgilisini buldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onedio ise devreye girmiş ve Derin Talu’nun sevgilisinin kim olduğunu ortaya çıkarmıştı: Tanalp Tokgöz!
Geçtiğimiz düğünde paylaştığı kareler, ikilinin romantik ve oldukça samimi anlarını gözler önüne sererken, Talu’nun sevgilisinin koruyucu tavırları ve çiftin uyumu da takipçilerin dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın