onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Silinmeden Yetişin: 6 Eylül'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Silinmeden Yetişin: 6 Eylül'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.09.2025 - 21:59

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan, boşanma haberlerinin ardından ilk kez bir arkadaşının düğününde ortaya çıktı. Güzel isim, düğünden çektiği kareleri de story’sinde paylaştı.

Melis Sezen

Melis Sezen

Son dönemin parlayan yıldızlarından Melis Sezen, katıldığı prestijli Venedik Film Festivali ile gündeme damgasını vurdu. Festivalde zarafetiyle göz kamaştıran güzel oyuncu, sadece kırmızı halıda değil, Venedik sokaklarında da neşesiyle dikkat çekti. Sezen, sokaklarda dans ederken çekilen eğlenceli karelerini sosyal medyada paylaştı.

Hadise

Hadise

Hadise, son çekimlerinden kamera arkası karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. İddialı görünümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, omuzlarına aldığı kürkle adeta ortalığı yıkıp geçti. Güçlü tarzı ve özgüveniyle yine gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, cezaevinde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’a destek çağrısında bulundu. Sarıkaya, paylaşımında “Tek başına bir kadın, 56 yaşında, hayatı boyunca çalışmış, politikayla uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmamış ancak 227 gündür cezaevinde yaşam mücadelesi veriyor. Masumiyetine inancımız tam. Bu kadın sessizlik içerisinde, aylardır ölümünü bekliyor. Ayşe Barım ölmesin!” ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel, annelik hayatının yoğun temposunu yansıtan bir paylaşım yaptı. Temizlik ve ev işleri sonrası kendini şarj ederken çekilen kareleri sosyal medyada paylaşan güzel oyuncu samimi halleriyle dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu, dünkü konserin enerjisini sosyal medyada da takipçileriyle paylaştı. Story’lerinde sahne arkası ve konser anlarından kareleri hikayesine ekleyen isim hem heyecanını hem de hayranlarıyla buluşmanın mutluluğunu paylaştı.

Gülben Ergen

Gülben Ergen

Gülben Ergen, ayna karşısında havlusuyla verdiği pozu sosyal medyada paylaştı.

Derin Talu

Derin Talu

Derin Talu, sevgilisiyle olan paylaşımlarına sosyal medyada hız kesmeden devam ediyor. Çiftin samimi ve mutlu kareleri, takipçileri tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal, “Uzak Şehir” setinden scrubs ile bir poz paylaşarak takipçilerine setten kısa bir anlık görüntü verdi. Oyuncunun bu rahat ve samimi paylaşımı, dizinin hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın