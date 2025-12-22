Vücut Bakımı Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?
Kendine ne kadar iyi baktığını hiç düşündün mü? Bu test, vücut bakımı konusundaki bilgi seviyeni ölçmek için hazırlandı. Cilt bakımından hijyene kadar her soru, alışkanlıklarını ortaya çıkaracak. Hazırsan, bakım rutininin ne kadar güçlü olduğunu birlikte keşfedelim!
1. Duştan çıktın, bornozunu giydin. Nemlendiriciyi ne zaman sürüyorsun?
2. 2026 yılına az kaldı... Yeni yılda cildine hangi türde bir değişiklik görmek istersin?
3. Cildinden ne kadar memnunsun? Puanla!
4. Sırtında çıkan pürüzler için önlemin ne?
5. Yeterince su içtiğini söyleyebilir misin?
6. Vücuduna kullanacağın ürünleri nasıl seçiyorsun?
7. Yüz havlun ile vücut havlun arasındaki ilişki nasıl?
8. Son olarak, duşakabine girdin, suyu açtın... O suyun sıcaklığı tam olarak nasıl olmalı?
Biraz bilgilenmelisin…
Bilgilisin!
Çok bilgilisin!
Vücut bakımının kitabını yazmışsın!
