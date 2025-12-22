onedio
Vücut Bakımı Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?

Vücut Bakımı Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?

22.12.2025 - 15:01

Kendine ne kadar iyi baktığını hiç düşündün mü? Bu test, vücut bakımı konusundaki bilgi seviyeni  ölçmek için hazırlandı. Cilt bakımından hijyene kadar her soru, alışkanlıklarını ortaya çıkaracak. Hazırsan, bakım rutininin ne kadar güçlü olduğunu birlikte keşfedelim!

1. Duştan çıktın, bornozunu giydin. Nemlendiriciyi ne zaman sürüyorsun?

2. 2026 yılına az kaldı... Yeni yılda cildine hangi türde bir değişiklik görmek istersin?

3. Cildinden ne kadar memnunsun? Puanla!

4. Sırtında çıkan pürüzler için önlemin ne?

5. Yeterince su içtiğini söyleyebilir misin?

6. Vücuduna kullanacağın ürünleri nasıl seçiyorsun?

7. Yüz havlun ile vücut havlun arasındaki ilişki nasıl?

8. Son olarak, duşakabine girdin, suyu açtın... O suyun sıcaklığı tam olarak nasıl olmalı?

Biraz bilgilenmelisin…

Kusura bakma ama senin vücut bakımı anlayışın 'su sabun değsin yeter' seviyesinde kalmış. Muhtemelen cildin nemsizlikten 'imdat' diye bağırıyor ama sen duymuyorsun. O kaynar sularla duş alıp, sonra nemlendirici sürmeden pijamaları çekmek sana konforlu geliyor olabilir ama cildin yaşlanınca sana bunun hesabını sorar bizden söylemesi! Kendine biraz özen göstermenin vakti geldi de geçiyor bile, hadi üşenme!

Bilgilisin!

Aslında ne yapman gerektiğini gayet iyi biliyorsun, teorik bilgin zehir gibi ama iş pratiğe gelince 'aman kim uğraşacak' modu devreye giriyor. Bazen gaza gelip harika bir bakım rutini uyguluyorsun, bazen de üç gün üst üste kirli yüzle uyuyorsun. Senin sorunun tamamen istikrar; bir gün değil her gün o güneş kremini sürsen cildinin nasıl parlayacağını tahmin bile edemezsin. Birazcık daha disiplinle, o çok özendiğin 'cam gibi ciltli' insanlardan biri olmaman için hiçbir sebep yok, potansiyelin var ama icraatın eksik!

Çok bilgilisin!

Tebrikler, sen bu işi gerçekten çözmüşsün! Vücut bakımını bir angarya değil, kendine duyduğun saygının bir göstergesi olarak görüyorsun ve bu dış görünüşüne yansıyor. Muhtemelen arkadaş grubunda 'Hangi nemlendiriciyi alayım?' diye danışılan o bilirkişi sensin ve tavsiyelerin her zaman işe yarıyor. Arada sırada küçük kaçamaklar yapsan veya yorgunluktan bazı adımları atlasan da genel hatlarıyla cildinin dilinden anlıyorsun.

Vücut bakımının kitabını yazmışsın!

Vay vay vay! Karşımızda dermatologları bile kıskandıracak seviyede bir bilgi ve disiplin abidesi duruyor. Senin banyonda muhtemelen eczane raflarını aratmayacak bir düzen, çantanda ise her duruma uygun bir bakım ürünü vardır. Kuru fırçalamadan asit kullanımına, içerik okumadan güneş korumasına kadar her detaya hakimsin ve cildin resmen 'beni çok seviyorlar' diye ışıldıyor. Sen bu seviyeyi çoktan aşmışsın, bu ışıltılı hayatı hak ediyorsun bebeğim!

