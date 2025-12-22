onedio
Maçkolik Kimin? Maçkolik'in Ortaklık Yapısı Nasıl?

Dilara Bağcı Peker
22.12.2025 - 11:12 Son Güncelleme: 22.12.2025 - 12:57

Maçkolik, futbol, basketbol, voleybol, tenis ve Formula 1'e dair canlı skorları içeren, maç istatistikleri, takım analizleri ve kullanıcı yorumlarına yer veren bir spor platformudur. Borsaya açık özel bir şirket olan Maçkolik, Türkiye'nin en çok kullanılan uygulamalarından biridir. Kullanıcıların spor müsabakalarıyla ilgili her türlü istatistik için başvuru kaynağı olan Maçkolik'in Instagram ve X hesaplarında da milyonlarca takipçisi bulunmaktadır.

Maçkolik Nedir, Nasıl Kullanılır?

Maçkolik, 2001 yılında kuruldu. Futbol, basketbol, voleybol, tenis ve Formula 1 hakkında canlı skorlara, maç istatistiklerine, takım analizlerine ve kullanıcı yorumlarına yer veren spor platformu, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başardı. 

Maçkolik'in hem mobil uygulaması hem de internet sitesi aktif olarak sporseverler tarafından kullanılıyor. Maçkolik'in Instagram ve X hesaplarında milyonlarca takipçisi bulunuyor. Özellikle anlık skor takibi için tercih edilen Maçkolik, yeni ara yüzüyle dikkat çekiyor.

Maçkolik Kimin?

Maçkolik'in kamu kurumlarıyla doğrudan bir bağı yoktur, tamamen özel şirkettir. 2001 yılında kurulan şirketin bugünkü en büyük ortağı ise CEO'su Kaan Kayabalı olan Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'dir. 

Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin Maçkolik'te oy hakkı oranının yüzde 70,6 olduğu aktarılır. Maçkolik'in ikinci en büyük ortağı ise Matchzone Teknoloji A.Ş.'dir.

Maçkolik'in Ortaklık Yapısı Nasıl?

Maçkolik'in ortaklık yapısına dair bilgiler, Maçkolik tarafından açık bir şekilde aktarılmıştır. Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Maçkolik'in en büyük ortağıdır. 

Maçkolik'in diğer ortakları aşağıdaki gibi listelenmiştir;

  • Matchzone Teknoloji A.Ş.

  • Abulkadir Emre Uğurlu

  • DİĞER

Maçkolik'in Ortaklık Yapısına Dair Detaylar

Maçkolik'in ortaklık yapısına dair detaylar şu şekildedir.

Şirketin %51'lik payı CEO'su Kaan Kayabalı olan Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nindir.

Şirketin %9'u Matchzone Teknoloji A.Ş.'nindir.

Şirketin %6'lık bölümü Abdülkadir Emre Uğurlu'ya aittir.

Maçkolik'in yaklaşık %34'ü  de borsada halka açılmıştır.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri halka açıktır.

