Maçkolik Kimin? Maçkolik'in Ortaklık Yapısı Nasıl?

Maçkolik, futbol, basketbol, voleybol, tenis ve Formula 1'e dair canlı skorları içeren, maç istatistikleri, takım analizleri ve kullanıcı yorumlarına yer veren bir spor platformudur. Borsaya açık özel bir şirket olan Maçkolik, Türkiye'nin en çok kullanılan uygulamalarından biridir. Kullanıcıların spor müsabakalarıyla ilgili her türlü istatistik için başvuru kaynağı olan Maçkolik'in Instagram ve X hesaplarında da milyonlarca takipçisi bulunmaktadır.