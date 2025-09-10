Ece Seçkin Kendisini ve Eşini 4 Yıldır Taciz Eden Takıntılı Şahıs Tarafından Ölüm Tehditleri Aldığını Açıkladı
Şarkıcı Ece Seçkin, kendisini ve eşini yıllardır tehdit eden bir kişinin serbest bırakılma ihtimaline karşı isyan etti. “Hayatımız kabusa döndü, lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin” diyerek yetkililere seslendi.
Ece Seçkin'in eşi Çağrı Terlemez Magazin Burada kameralarına konuşarak yaşananları anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkıcı Ece Seçkin, yaklaşık 4 yıldır kendisini ve çevresini ısrarla takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, şizofreni hastası bir kişinin hayatını kabusa çevirdiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ece Seçkin'in eşi Çağrı Terlemez yaşananlar hakkında Magazin Burada kameralarına konuştu.
Ece Seçkin'in açıklamasının tamamını da şöyle bırakalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın