Ece Seçkin Kendisini ve Eşini 4 Yıldır Taciz Eden Takıntılı Şahıs Tarafından Ölüm Tehditleri Aldığını Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.09.2025 - 08:59

Şarkıcı Ece Seçkin, kendisini ve eşini yıllardır tehdit eden bir kişinin serbest bırakılma ihtimaline karşı isyan etti. “Hayatımız kabusa döndü, lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin” diyerek yetkililere seslendi.

Ece Seçkin'in eşi Çağrı Terlemez Magazin Burada kameralarına konuşarak yaşananları anlattı.

Şarkıcı Ece Seçkin, yaklaşık 4 yıldır kendisini ve çevresini ısrarla takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, şizofreni hastası bir kişinin hayatını kabusa çevirdiğini açıkladı.

Seçkin’in iddiasına göre şahsın, eşi Çağrı Terlemez’i program çıkışı yakınlarda bekleyip tehdit mesajları attığı ve doğrudan ölüm tehditleri savurduğu ortaya çıktı.

Defalarca uzaklaştırma kararı aldırmalarına rağmen şizofreni hastası şahsın farklı numaralarla gece gündüz aramalar yapmaya devam ettiği ortaya çıktı. Sadece onları değil kendi ailesini öldüreceğini de söyleyen Seçkin, yardım istedi.

Şu an karakolda olan şahsın kısa süre içinde serbest bırakılacak olmasından büyük endişe duyan Ece Seçkin, hem kendi güvenlikleri hem de toplum güvenliği için bu kişinin acilen kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayarak yetkililere çağrıda bulundu.

Ece Seçkin'in açıklamasının tamamını da şöyle bırakalım:

'Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini “kocam” zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez’in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime “seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim” içerikli mesajlar atmıştır.

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km’lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.

Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir.

4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır.

Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin.

Saygılarımla,

Ece Seçkin'

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
