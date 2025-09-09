onedio
Hakkında İnceleme Başlatılan Şevval Şahin'in "Resmi Hizmete Mahsustur" Yazılı Araçtaki Görüntüleri Tepki Çekti

Hakkında İnceleme Başlatılan Şevval Şahin’in “Resmi Hizmete Mahsustur" Yazılı Araçtaki Görüntüleri Tepki Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.09.2025 - 14:59

Gece hayatının gözde simalarından Şevval Şahin, sosyal medyanın ve magazin gündeminin merkezine bir kez daha yerleşti. Daha önce sevgilileriyle yaşadığı ilişkiler, paylaşımları ve açıklamalarıyla gündem olan Şevval Şahin, bu kez tepkilerin ortasında kaldı.

Kız arkadaşlarıyla eğlencenin tadını çıkaran ünlü manken Şevval Şahin, gecenin sonunda mekandan dikkat çeken bir çıkış yaptı. Sevgilisi Burak Ateş’in tahsis ettiği iddia edilen şoförlü araçla gece kulübünden çıkan Şahin’in aracının önünde bulunan, “Resmi hizmete mahsustur” yazılı kart sosyal medyanın gündemine oturdu.

Güzelliği, modellik kariyeri ve renkli özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Şevval Şahin, bu kez oldukça tartışmalı bir olayla adından söz ettirdi.

Güzelliği, modellik kariyeri ve renkli özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Şevval Şahin, bu kez oldukça tartışmalı bir olayla adından söz ettirdi.

Ünlü model, dün gece Bebek’te arkadaşlarıyla görüntülendi. Ancak magazin kameralarına takılan detay, geceye damga vurdu.

Şevval Şahin’in bindiği aracın camında bulunan “Resmi hizmete mahsustur” yazılı bir belge gündeme oturdu. Sevgilisi Burak Ateş’in tahsis ettiği iddia edilen bu araca binen Şahin'in o görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve tartışmalarına yol açtı.

X kullanıcılarından gelen tepkiler ise kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu:

X kullanıcılarından gelen tepkiler ise kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu:
Gelen tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi.

Gelen tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi.

Bakanlık, söz konusu aracın kendilerine ait olmadığını kesin bir dille açıkladı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan yaptığı açıklamada; aracın, Akdeniz İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kullanımında olduğunu ve kullanılan “Resmi hizmete mahsustur” kartının yasa dışı olduğunu belirtti. Ayrıca konuyla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

