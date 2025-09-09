Hakkında İnceleme Başlatılan Şevval Şahin’in “Resmi Hizmete Mahsustur" Yazılı Araçtaki Görüntüleri Tepki Çekti
Gece hayatının gözde simalarından Şevval Şahin, sosyal medyanın ve magazin gündeminin merkezine bir kez daha yerleşti. Daha önce sevgilileriyle yaşadığı ilişkiler, paylaşımları ve açıklamalarıyla gündem olan Şevval Şahin, bu kez tepkilerin ortasında kaldı.
Kız arkadaşlarıyla eğlencenin tadını çıkaran ünlü manken Şevval Şahin, gecenin sonunda mekandan dikkat çeken bir çıkış yaptı. Sevgilisi Burak Ateş’in tahsis ettiği iddia edilen şoförlü araçla gece kulübünden çıkan Şahin’in aracının önünde bulunan, “Resmi hizmete mahsustur” yazılı kart sosyal medyanın gündemine oturdu.
Güzelliği, modellik kariyeri ve renkli özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Şevval Şahin, bu kez oldukça tartışmalı bir olayla adından söz ettirdi.
X kullanıcılarından gelen tepkiler ise kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu:
Gelen tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi.
