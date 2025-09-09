Ticaret Bakanlığı, "Resmi Hizmete Mahsustur" Yazılı Araçla Görüntülenen Şevval Şahin'e Yasal İşlem Başlattı!
Şevval Şahin, dün akşam sevgilisi Burak Ateş'in tahsis ettiği ve camında 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı belge olan araç ile görüntülenmişti. Resmi hizmete mahsus olduğuna dair belge bulunan aracın Şevval Şahin tarafından kullanılması tepki çekti. Ticaret Bakanlığı, aracın kendilerine ait olmadığını ve kartın yasa dışı şekilde kullanıldığını belirterek yasal işlem başlattı.
Şevval Şahin dün gece arkadaşlarıyla birlikte Bebek'te görüntülendi.
Ticaret Bakanlığı, bakanlığa ait olduğu iddia edilen belge için açıklama yaptı.
