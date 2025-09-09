onedio
Ticaret Bakanlığı, "Resmi Hizmete Mahsustur" Yazılı Araçla Görüntülenen Şevval Şahin'e Yasal İşlem Başlattı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.09.2025 - 12:16

Şevval Şahin, dün akşam sevgilisi Burak Ateş'in tahsis ettiği ve camında 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı belge olan araç ile görüntülenmişti. Resmi hizmete mahsus olduğuna dair belge bulunan aracın Şevval Şahin tarafından kullanılması tepki çekti. Ticaret Bakanlığı, aracın kendilerine ait olmadığını ve kartın yasa dışı şekilde kullanıldığını belirterek yasal işlem başlattı.

Şevval Şahin dün gece arkadaşlarıyla birlikte Bebek'te görüntülendi.

Ancak bu kez onun görüntülenmesini gündeme getiren konu, sevgilisinin kendisine tahsis ettiği ve camında 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı belge bulunan araç oldu. Ticaret Bakanlığı'na ait görünen belgenin bulunduğu aracın Şevval Şahin için kullanılması tartışma yarattı.

Ticaret Bakanlığı, bakanlığa ait olduğu iddia edilen belge için açıklama yaptı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan, '08/09/2025 tarihinde (bugün) muhtelif basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Bakanlığımıza ait 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı araç kartının kullanılması hakkında bir haberin yer aldığı görülmüştür.

Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş olmayıp, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kullanımında olduğu görülmektedir. Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır'. açıklamasında bulundu.

