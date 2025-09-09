onedio
Türk Aktivist Yasemin Acar Anlattı: Gazze'ye Giden Küresel Sumud Filosu'na Drone Saldırısı Düzenlendi

Ali Can YAYCILI
09.09.2025 - 07:48

İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine, Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiği bildirildi.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine saldırı düzenlendi.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine saldırı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese X sosyal medya platformundan, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle düzenlenen Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İspanya'dan gelen teknelerden birine dronlu saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 'Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgiye göre, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde' ifadelerini kullandı.

Gemideki Türk aktivist Yasemin Acar yaşananları anlattı:

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
