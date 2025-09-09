Yeni Akit’in Gürsel Tekin Değişimi Sosyal Medyanın Gündeminde

CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin Türkiye’nin gündeminde. Gürsel Tekin’in CHP il binasına girişi, içeride yaşananlar ve tüm bu süreç hükümete yakın medya tarafından da canlı olarak her detayına kadar aktarıldı. Geçtiğimiz yıllarda Gürsel Tekin’i her konuda eleştiren Yeni Akit’in son yaşananlardan sonraki başlıkları ve yazdıkları sosyal medyada medya ombudsmanı Faruk Bildirici tarafından paylaşıldı.