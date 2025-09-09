Milli Takım'da İspanya Hezimeti Sonrası Şok: Soyunma Odası Karıştı, Futbolcular Birbirlerini Takipten Çıktı!
Futbolseverlerin gözü kulağı A Milli Futbol Takımı'ndayken, sahada yaşanan 6-0'lık İspanya hezimeti, soyunma odasında da beklenen fırtınanın sinyalini vermişti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda alınan bu ağır mağlubiyet, sadece skorda kalmayıp, takımın iç dengelerini de derinden sarstı. Maçın bitiminde sosyal medyada yaşanan dikkat çekici olaylar, milli takımda suların durulmadığını ve oyuncular arasında ciddi bir krizin patlak verdiğini gözler önüne serdi.
A Milli Takımın, İspanya karşısında aldığı 6-0'lık yenilgi sonrasında soyunma odasında futbolcular arasında gerginlik çıktığı iddia edildi.
Futbolcular birbirlerini takipten çıkardı!
Orkun ve Yunus da takipleşmeyi bıraktı!
Konya'da oynanan İspanya maçında Abdülkerim Bardakçı'nın Kenan Yıldız'a yaptığı hareket, bir seyircinin cep telefonu kamerasına takıldı.
