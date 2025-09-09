onedio
Milli Takım'da İspanya Hezimeti Sonrası Şok: Soyunma Odası Karıştı, Futbolcular Birbirlerini Takipten Çıktı!

Milli Takım'da İspanya Hezimeti Sonrası Şok: Soyunma Odası Karıştı, Futbolcular Birbirlerini Takipten Çıktı!

09.09.2025 - 08:18

Futbolseverlerin gözü kulağı A Milli Futbol Takımı'ndayken, sahada yaşanan 6-0'lık İspanya hezimeti, soyunma odasında da beklenen fırtınanın sinyalini vermişti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda alınan bu ağır mağlubiyet, sadece skorda kalmayıp, takımın iç dengelerini de derinden sarstı. Maçın bitiminde sosyal medyada yaşanan dikkat çekici olaylar, milli takımda suların durulmadığını ve oyuncular arasında ciddi bir krizin patlak verdiğini gözler önüne serdi.

A Milli Takımın, İspanya karşısında aldığı 6-0'lık yenilgi sonrasında soyunma odasında futbolcular arasında gerginlik çıktığı iddia edildi.

A Milli Takımın, İspanya karşısında aldığı 6-0'lık yenilgi sonrasında soyunma odasında futbolcular arasında gerginlik çıktığı iddia edildi.

Milli takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci maçında evinde İspanya'ya karşı aldığı 6-0'lık ağır mağlubiyetle büyük bir sarsıntı yaşadı. Bu skor, sadece saha içindeki performansın değil, aynı zamanda takımın ruhunda da derin çatlaklar olduğu iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu. Maçın ardından yaşananlar, kulislerdeki gerginliğin sosyal medyaya da taşındığını ortaya koydu.

Futbolcular birbirlerini takipten çıkardı!

Futbolcular birbirlerini takipten çıkardı!

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte, teknik direktör Montella ve oyuncular, gösterdikleri performans nedeniyle taraftarların sert eleştirilerine maruz kaldı. Ancak asıl krizin futbolcular arasında yaşandığı iddia edildi. Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız, Instagram'dan takım arkadaşları Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün ve İsmail Yüksek'i takip etmeyi bıraktı. Bu hareket, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Orkun ve Yunus da takipleşmeyi bıraktı!

Orkun ve Yunus da takipleşmeyi bıraktı!

İddialara göre, Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile Galatasaraylı yıldız Yunus Akgün'ün de birbirlerini takipten çıkması, soyunma odasında ve takım içinde ciddi tartışmaların yaşandığına dair söylentileri güçlendirdi.

Konya'da oynanan İspanya maçında Abdülkerim Bardakçı'nın Kenan Yıldız'a yaptığı hareket, bir seyircinin cep telefonu kamerasına takıldı.

