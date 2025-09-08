onedio
Onlar Erdi Muradına Biz Çıkalım Kerevetine: Galatasaraylı Milli Futbolcu Yunus Akgün Nişanlandı!

Lila Ceylan
08.09.2025 - 21:41

Galatasaraylı milli futbolcu Yunus Akgün, milli arayı mutlu bir adımla değerlendirmeye karar verdi. Uzun süredir birlikte olduğu, 8 ay önce de evlilik teklifi ettiği Tuğçe Alaca'yla nişanlandı!

Buyurun, nişandan gelen ilk karelere beraber göz atalım!

A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü mutlaka tanırsınız!

Sahalarda farkını ortaya koyan, çok da sevilen Yunus Akgün sadece kariyeri değil özel hayatıyla da gündem olanlardan. 

Belki denk gelmişsinizdir, son birkaç haftadır Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreci ve Fenerbahçe'ye geçişine epey bir bozuk olduğu iddiasıyla konuşuluyordu. Hatta en son sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafta yapay zekayla yanında duran Kerem Aktürkoğlu'nu sildiği bile fark edilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yaklaşık 8 ay önce sevgilisine evlilik teklifi ettiğini öğrendiğimiz Yunus Akgün, bu sefer özel günüyle gündeme oturdu.

Uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca'ya evlilik teklifi ettiğini 1 Ocak'ta tekneden paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu. 

Diz üstüne çökmüş pozuna da, 'Bu yıldan kalan en güzel an...' notunu düşmüştü. Yunus Akgün, geçtiğimiz saatlerde takımını çekti, çiçeğini, çikolatasını aldı ve nişanlandı!

Milli arayı mutlu bir adımla değerlendiren Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca aile arasında düzenlenen sade bir törenle evliliğe ilk adımı attı.

Nişandan ilk kareler sosyal medyada hızla yayılırken eski dostu Kerem Aktürkoğlu'nun da orada olup olmadığı merak konusu haline geldi. 

Birbirlerine çok yakışmışlar, bir ömür boyu mutluluklar diliyor, heyecanla düğünü bekliyoruz!

