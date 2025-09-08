Onlar Erdi Muradına Biz Çıkalım Kerevetine: Galatasaraylı Milli Futbolcu Yunus Akgün Nişanlandı!
Galatasaraylı milli futbolcu Yunus Akgün, milli arayı mutlu bir adımla değerlendirmeye karar verdi. Uzun süredir birlikte olduğu, 8 ay önce de evlilik teklifi ettiği Tuğçe Alaca'yla nişanlandı!
Buyurun, nişandan gelen ilk karelere beraber göz atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü mutlaka tanırsınız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık 8 ay önce sevgilisine evlilik teklifi ettiğini öğrendiğimiz Yunus Akgün, bu sefer özel günüyle gündeme oturdu.
Milli arayı mutlu bir adımla değerlendiren Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca aile arasında düzenlenen sade bir törenle evliliğe ilk adımı attı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın