Galatasaraylı Yunus Akgün, Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu’nu Yapay Zeka ile Sildi!

Ali Can YAYCILI
03.09.2025 - 07:15

A Milli Takım kampında yer alan futbolculardan Yunus Akgün, antrenmandan bir fotoğrafını paylaşırken yaptığı shop sosyal medyada gündem oldu. Galatasaraylı Yunus Akgün, idman fotoğrafını paylaşırken eski takım arkadaşı olan şimdilerde Fenerbahçe forması giyemeye başlayan Kerem Aktürkoğlu’nu sildi.

Galatasaraylı Yunus Akgün, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla gündeme oturdu.

Yunus Akgün’ün paylaştığı fotoğrafından Kerem Aktürkoğlu’nu silmesi dikkat çekti.

Bu gelişme, geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu’nun sarf ettiği sözleri yeniden akıllara getirdi. Fenerbahçe’ye imza atan milli futbolcu, “Türkiye’nin en büyük ve şerefli kulübüne geldim” ifadelerini kullanarak tepki çekmişti.

Fotoğrafın orijinal hali:

Fotoğrafın Yunus Akgün'ün paylaştığı hali:

