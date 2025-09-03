Galatasaraylı Yunus Akgün, Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu’nu Yapay Zeka ile Sildi!
A Milli Takım kampında yer alan futbolculardan Yunus Akgün, antrenmandan bir fotoğrafını paylaşırken yaptığı shop sosyal medyada gündem oldu. Galatasaraylı Yunus Akgün, idman fotoğrafını paylaşırken eski takım arkadaşı olan şimdilerde Fenerbahçe forması giyemeye başlayan Kerem Aktürkoğlu’nu sildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaraylı Yunus Akgün, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğrafın orijinal hali:
Fotoğrafın Yunus Akgün'ün paylaştığı hali:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın