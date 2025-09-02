İlkay Gündoğan Galatasaray İçin İstanbul’da: Çocukluk Fotoğrafı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Son olarak Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan bugün sözleşme görüşmeleri için İstanbul’a geldi. Havaalanında açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, ‘“Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Taraftarın desteği, pozitif mesajları bizi bu sezon için motive edecek. Bu inanılmaz taraftar önünde futbol oynamak daha güzel bir his olacak. Dört gözle kavuşmayı bekliyorum.' ifadelerini kullandı.