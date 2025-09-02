onedio
İlkay Gündoğan Galatasaray İçin İstanbul’da: Çocukluk Fotoğrafı Sosyal Medyada Gündem Oldu

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.09.2025 - 18:12

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul’a geldi. Ailecek Galatasaraylı olduklarını söyleyen İlkay Gündoğan’ın Galatasaray logolu şapkasıyla çekildiği küçüklük fotoğrafı da sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray, Osimhen, Sane, Singo ve Uğurcan Çakır’dan sonra İlkay Gündoğan’ı da kadrosuna katmak üzere.

Son olarak Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan bugün sözleşme görüşmeleri için İstanbul’a geldi. Havaalanında açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, ‘“Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Taraftarın desteği, pozitif mesajları bizi bu sezon için motive edecek. Bu inanılmaz taraftar önünde futbol oynamak daha güzel bir his olacak. Dört gözle kavuşmayı bekliyorum.' ifadelerini kullandı.

İlkay’ın yaklaşık 9 milyon takipçili Instagram hesabında da paylaştığı çocukluk fotoğrafı ise gündem oldu.

'Hoşgeldin ağabey. Çizgimiz belli.'

'City ile olan tüm fotoğraflarını, kazandığın şampiyonlukları silmeden inanmayız ha bir de şeref diceksin falan. Neinnn!

Hoşgeldin ilkay! Terinin son damlasına kadar savaş, bizi mutlu et lütfen!'

'Muhteşem bir dekor. 85-95 arası doğumlu olup da şöyle bir fotosu olmayanın hayatı eksiktir maalesef.'

'Vitrin önü 90'lar fotoları... Varız buradayız.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Gündem Editörü
