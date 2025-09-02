İlkay Gündoğan Galatasaray İçin İstanbul’da: Çocukluk Fotoğrafı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul’a geldi. Ailecek Galatasaraylı olduklarını söyleyen İlkay Gündoğan’ın Galatasaray logolu şapkasıyla çekildiği küçüklük fotoğrafı da sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray, Osimhen, Sane, Singo ve Uğurcan Çakır’dan sonra İlkay Gündoğan’ı da kadrosuna katmak üzere.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlkay’ın yaklaşık 9 milyon takipçili Instagram hesabında da paylaştığı çocukluk fotoğrafı ise gündem oldu.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın