Uğurcan Çakır, Ederson, İlkay Gündoğan ve Daha Fazlası: Türk Futbol Tarihi Böyle Bir Akşam Ne Yaşadı Ne Gördü!
Türk futbolu dün inanılmaz bir gün yaşadı. Avrupa liglerinde transferin son günü olması ve Avrupa kupaları için listelerin verilmesi için son saatlerin yaşanması Türkiye’deki transfer piyasasını da adeta yaktı kavurdu. Özellikle ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe transferde tarihlerinin en hareketli günlerini yaşadılar.
İşte son 24 saatte transferde yaşananlar…
Türk futbolu böyle bir transfer hareketliliği ne gördü ne de duydu.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Türk futbol tarihinde bonservis rekoru kırarak (27.5 milyon euro + KDV) Galatasaray'a transfer oldu.
Eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kerem 9 numaralı formayı giyecek.
Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan ile anlaştı. İlkay bugün İstanbul'da olacak.
Galatasaray'ın da uzun süre peşinde koştuğu kaleci Ederson Fenerbahçe ile anlaştı. İstanbul'a gelen Ederson için City'e 11+2 milyon euro ödenecek.
Vaclav Cerny, Beşiktaş'a transfer oldu.
Livakovic, Girona'ya transfer oldu.
Asensio, Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Amrabat, Betis'e transfer oldu.
Cuesta, Vasco da Gama'ya transfer oldu.
Keny Arroyo, Cruzeiro'ya transfer oldu.
Diego Carlos, Como'ya transfer oldu.
Batista Mendy, Sevilla'ya transfer oldu.
Zaniolo, Udinese'ye transfer oldu.
Yusuf Akçiçek, Al Hilal'e transfer oldu.
Onana, Genoa'ya transfer oldu.
Efe Akman, FC Andorra'ya transfer oldu.
