Uğurcan Çakır, Ederson, İlkay Gündoğan ve Daha Fazlası: Türk Futbol Tarihi Böyle Bir Akşam Ne Yaşadı Ne Gördü!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2025 - 07:38

Türk futbolu dün inanılmaz bir gün yaşadı. Avrupa liglerinde transferin son günü olması ve Avrupa kupaları için listelerin verilmesi için son saatlerin yaşanması Türkiye’deki transfer piyasasını da adeta yaktı kavurdu. Özellikle ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe transferde tarihlerinin en hareketli günlerini yaşadılar. 

İşte son 24 saatte transferde yaşananlar…

Türk futbolu böyle bir transfer hareketliliği ne gördü ne de duydu.

Türk futbolu böyle bir transfer hareketliliği ne gördü ne de duydu.

Bankalar Birliği’nden çıkarak ekonomik özgürlüğünü kazanan Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe transferde inanılmaz bir gün yaşadı. Ederson Fenerbahçe’ye geldi, Uğurcan Çakır Türk futbol tarihi rekoru ile Galatasaray’a geldi… 

Ve daha neler neler…

İşte sadece dün Türk futbolunda yaşanan inanılmaz hareketlilik….

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Türk futbol tarihinde bonservis rekoru kırarak (27.5 milyon euro + KDV) Galatasaray'a transfer oldu.

Eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kerem 9 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan ile anlaştı. İlkay bugün İstanbul'da olacak.

Galatasaray'ın da uzun süre peşinde koştuğu kaleci Ederson Fenerbahçe ile anlaştı. İstanbul'a gelen Ederson için City'e 11+2 milyon euro ödenecek.

Vaclav Cerny, Beşiktaş'a transfer oldu.

Livakovic, Girona'ya transfer oldu.

Asensio, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Amrabat, Betis'e transfer oldu.

Cuesta, Vasco da Gama'ya transfer oldu.

Keny Arroyo, Cruzeiro'ya transfer oldu.

Diego Carlos, Como'ya transfer oldu.

Batista Mendy, Sevilla'ya transfer oldu.

Zaniolo, Udinese'ye transfer oldu.

Yusuf Akçiçek, Al Hilal'e transfer oldu.

Onana, Genoa'ya transfer oldu.

Efe Akman, FC Andorra'ya transfer oldu.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
