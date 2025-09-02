Kerem Aktürkoğlu’nun Lüks Evi: Fenerbahçe Formasıyla İstanbul’a Dönmüştü

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 1 yıllık Benfica macerası sonrasında Türkiye’ye Fenerbahçe forması ile dönüş yaptı. Bonservisine yaklaşık 25 milyon euro ödenen Kerem Aktürkoğlu, Sarı-Lacivertli ekiple 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer döneminin en çok konuşululan ismi olan Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’da konaklayacağı lüks evde sosyal medyada paylaştı.
Kerem Aktürkoğlu’nun yeni evi 👇
