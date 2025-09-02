onedio
U21 Milli Voleybol Takımımızın Oyuncuları Maç Sırasında Yumruk Yumruğa Kavga Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2025 - 11:14 Son Güncelleme: 02.09.2025 - 11:25

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımımızda yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Mısır ile oynanan maç sırasında yedekte olan oyuncularımız arasında yumruklu kavga çıktı. Konu ile ilgili Voleybol Federasyonu’ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Çin’de düzenlenen U21 Voleybol Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden milli takımımızda ortalık fena karıştı.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Mısır - Türkiye maçı sırasında yedekte olan oyuncularımız arasında kavga çıktığı iddia edilmişti. Şimdi ise yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. 

Karşılaşmanın ilk seti oynanırken iki voleybolcumuz arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. 

Mücadelede milli takımımız, Mısır’a 3-1 (22-25,19-25,25-20,22-25) mağlup oldu.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
