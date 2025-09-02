U21 Milli Voleybol Takımımızın Oyuncuları Maç Sırasında Yumruk Yumruğa Kavga Etti

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımımızda yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Mısır ile oynanan maç sırasında yedekte olan oyuncularımız arasında yumruklu kavga çıktı. Konu ile ilgili Voleybol Federasyonu’ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Çin’de düzenlenen U21 Voleybol Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden milli takımımızda ortalık fena karıştı.
