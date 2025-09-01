Fenerbahçe Açıkladı: Yusuf Akçiçek 22 Milyon Euro Bonservis Bedeli ile Al Hilal’de!
Fenerbahçe, genç futbolcusu Yusuf Akçiçek’in 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübüne transfer olduğunu açıkladı. Fenerbahçe, Yusuf’un sonraki satışından elde edilecek net tutarın yüzde 15’ini de alacak.
Akşam saatlerinde Kerem ve Asensio transferlerini açıklayan Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in de takımdan ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe’nin paylaşımı 👇
Fenerbahçe'den Yusuf'a veda videosu 👇
