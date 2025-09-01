onedio
Fenerbahçe Açıkladı: Yusuf Akçiçek 22 Milyon Euro Bonservis Bedeli ile Al Hilal’de!

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.09.2025 - 21:52

Fenerbahçe, genç futbolcusu Yusuf Akçiçek’in 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübüne transfer olduğunu açıkladı. Fenerbahçe, Yusuf’un sonraki satışından elde edilecek net tutarın yüzde 15’ini de alacak.


Akşam saatlerinde Kerem ve Asensio transferlerini açıklayan Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in de takımdan ayrıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Fenerbahçe’ye 19 yaşındaki futbolcu için toplam 22 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca Yusuf’un sonraki satışından elde edilecek net tutarın yüzde 15’i de Fenerbahçe’ye aktarılacak.

Fenerbahçe'den Yusuf'a veda videosu 👇

