Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı: Kerem Neden "En Şerefli Kulübe Geldim" Dedi?

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı: Kerem Neden "En Şerefli Kulübe Geldim" Dedi?

Kerem Aktürkoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.09.2025 - 21:12

Fenerbahçe, Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu’nu transfer ettiğini ve milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin resmi sitesine yaptığı açıklamada çok tartışılan “Türkiye’nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim” sözlerine de açıklık getirdi.

Fenerbahçe, transfer için dün akşam saatlerinde İstanbul’a getirdiği Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kerem Aktürkoğlu, “Türkiye’nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim” açıklamasını neden yaptığına açıklık getirdi. 

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanan maçlar sonrasında transferinin olmayacağı korkusuna kapıldığını söyleyen Kerem, “Ben niye, ‘Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum’ dedim biliyor musunuz? Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar %100’ümü verdim, aksini hiç düşünmedim. Bu Benfica’dayken de böyleydi. Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı, Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için ben Hakan Safi ve Başkanımıza ‘Oynayacağım’ dedim. Bana Başkanımız, ‘Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın.’ dedi. Sayın Hakan Safi de bana, ‘Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Böyle biri olmasan biz zaten seni bu kadar istemeyiz.’ dedi. Benim için aksini yapmam zaten düşünülemezdi.

Ama maçta gol atıp Benfica’nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur. Ancak hem taraftarımız hem yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdiler. Ve Başkanımız hemen ertesi gün beni arayıp, ‘Biz seni istiyoruz ve alacağız. Sen yapman gerekeni yaptın.’ dediler. İşte bu şerefli davranışlar dünkü açıklamamın sebepleri. Yoksa kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret gibi bir amacım yok, olamaz da. Ben Fenerbahçe kariyerimde sahada performansımla konuşmak istiyorum. Üstün bir çabayla saha dışı polemiklere çekilmek istendiğimin farkındayım. Ama dün de dediğim gibi bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değere karşılığı sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
