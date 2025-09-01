Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı: Kerem Neden "En Şerefli Kulübe Geldim" Dedi?
Fenerbahçe, Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu’nu transfer ettiğini ve milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin resmi sitesine yaptığı açıklamada çok tartışılan “Türkiye’nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim” sözlerine de açıklık getirdi.
Fenerbahçe, transfer için dün akşam saatlerinde İstanbul’a getirdiği Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
